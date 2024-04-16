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Haberler Keşfet Böylesi hukuk tarihinde görülmedi! Memurlar yanlış tuşa bastı boşanmaması gereken çifti boşadı!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 08:47

Böylesi hukuk tarihinde görülmedi! Memurlar yanlış tuşa bastı boşanmaması gereken çifti boşadı!

Uzun yıllardır süren evliliğinizin bir anda kayıtlarda "yanlışlıkla" bittiğini öğrenseydiniz ne yapardınız? Hala evli olduğunu düşünen bir çiftin başına tam da böyle bir hata meydana geldi. Üstelik bir memurun "yanlış" tercihinden dolayı… Bir sabah uyandıklarında yanlışlıkla boşanmışlardı. İşte inanılmaz olayın detayları…

Böylesi hukuk tarihinde görülmedi! Memurlar yanlış tuşa bastı boşanmaması gereken çifti boşadı!

Bir hukuk memuru, boşanma için başvuru yapması gereken çift yerine çevrimiçi menüden yanlış çiftin dosyasını seçti. İş bu "basit" hata, bir çiftin geri dönülemez şekilde boşanmasına yol açtı.

Böylesi hukuk tarihinde görülmedi! Memurlar yanlış tuşa bastı boşanmaması gereken çifti boşadı!

Yaşanan olay ise devamında oldukça ilginç bir hale geldi. Londra'nın önde gelen hukuk firmalarından birinde, memurlar tarafından kazara açılır menüden seçilen bir çiftin boşanma davası ilginç bir yöne kaydı. Yanlışlıkla boşandıkları için "boşanma kararının bozulması" için yapılan başvuru ise üst merciler tarafından reddedildi.

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Böylesi hukuk tarihinde görülmedi! Memurlar yanlış tuşa bastı boşanmaması gereken çifti boşadı!

Mahkemenin Bay ve Bayan Williams olarak kayıtlara geçirdiği çift, 2023 yılında ayrılana kadar 21 yıldır evliydi.

Böylesi hukuk tarihinde görülmedi! Memurlar yanlış tuşa bastı boşanmaması gereken çifti boşadı!

Çift, mali anlaşmalar düzenleme sürecindeyken, bir katip yanlışlıkla onları çevrimiçi bir portalda son boşanma kararını seçti ve bu durum, çiftin yasal olarak "sadece 21 dakika" içinde yanlışlıkla boşanmasına neden oldu.

Böylesi hukuk tarihinde görülmedi! Memurlar yanlış tuşa bastı boşanmaması gereken çifti boşadı!

Hakim tarafından hatanın tersine çevrilmesi yönündeki tüm girişimler reddedildi çünkü halkın gerçekten nihai bir boşanma kararına olan güveni daha önemliydi.

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