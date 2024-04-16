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Böylesi hukuk tarihinde görülmedi! Memurlar yanlış tuşa bastı boşanmaması gereken çifti boşadı!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
08:47
Böylesi hukuk tarihinde görülmedi! Memurlar yanlış tuşa bastı boşanmaması gereken çifti boşadı!
Uzun yıllardır süren evliliğinizin bir anda kayıtlarda "yanlışlıkla" bittiğini öğrenseydiniz ne yapardınız? Hala evli olduğunu düşünen bir çiftin başına tam da böyle bir hata meydana geldi. Üstelik bir memurun "yanlış" tercihinden dolayı… Bir sabah uyandıklarında yanlışlıkla boşanmışlardı. İşte inanılmaz olayın detayları…