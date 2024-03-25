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Haberler Keşfet Bu bitki sadece Türkiye'de yetişiyor! Tüm dünya onun şifasının peşinde: Vücudu tüm zehrinden arındırıyor...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:26

Bu bitki sadece Türkiye'de yetişiyor! Tüm dünya onun şifasının peşinde: Vücudu tüm zehrinden arındırıyor...

Türkiye'nin zengin endemik bitki türleri, aynı zamanda adeta büyük bir şifa kaynağı. Öncelikle bu bitkileri tanımak, faydalarından da oldukça zengin bir şekilde yararlanmanızı sağlıyor. İşte Türkiye'nin şifa kaynağı o bitki ve faydaları...

Bu bitki sadece Türkiye’de yetişiyor! Tüm dünya onun şifasının peşinde: Vücudu tüm zehrinden arındırıyor...

Tuzcul andız otu, papatyagiller (Asteraceae) familyasına ait, çok yıllık, sarı çiçekli, otsu bir bitki türüdür. Temmuz-Eylül aylarında çiçeklenir ve 15-75 cm boya ulaşabilir.

Bu bitki sadece Türkiye’de yetişiyor! Tüm dünya onun şifasının peşinde: Vücudu tüm zehrinden arındırıyor...

İç Anadolu'da yayılış gösterir. Yaprakları biraz kalın ve etlidir. Deniz seviyesinden 550-1900 metre yükseklikteki nemli ve tuzlu alanlarda yaşar.

Hamile ve emziren kadınların, kronik hastalığı olanların ve ilaç kullananların tuzcul andız otu kullanmadan önce mutlaka doktora danışması gerekir.

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Bu bitki sadece Türkiye’de yetişiyor! Tüm dünya onun şifasının peşinde: Vücudu tüm zehrinden arındırıyor...

Tuzcul andız otu (Inula aucherana), papatyagiller familyasına ait bir bitkidir. Geleneksel tıpta anti-inflamatuar, antioksidan, antiseptik ve antimikrobiyal etkileri için kullanılır.

Bu bitki sadece Türkiye’de yetişiyor! Tüm dünya onun şifasının peşinde: Vücudu tüm zehrinden arındırıyor...

Eterik Yağlar: Tuzcul andız otu, uçucu yağlar açısından zengindir.

Alkamidler: Kapillen (anti-inflamatuar), elemol (antioksidan), ve azulen (antimikrobiyal) gibi alkamidler içerir.
Seskiterpenler: Germacrene D (anti-inflamatuar), beta-caryophyllene (antioksidan), ve alpha-humulene (antimikrobiyal) gibi seskiterpenler içerir.

Bu bitki sadece Türkiye’de yetişiyor! Tüm dünya onun şifasının peşinde: Vücudu tüm zehrinden arındırıyor...

Andız otunda bulunan flavonoidler, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip bitki bileşikleridir. Tuzcul andız otunun flavonoidleri arasında luteolin, apigenin ve quercetin bulunur.

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