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Bu kan grubuna sahip olanlar adeta bir dahi! En zeki kan grubu belli oldu: İşte IQ'su yüksek kan grupları...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
22:36
Bu kan grubuna sahip olanlar adeta bir dahi! En zeki kan grubu belli oldu: İşte IQ'su yüksek kan grupları...
Doğuştan çok zeki olduğu düşünülen ve çevresi tarafından öyle nitelendirilen insanların gizemi çözüldü. Zeki insanların üzerinde yapılan araştırmada sır ortaya çıktı. Kan grubunun etkisi büyükmüş! Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediğine dair bir araştırma ortaya koydu. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...