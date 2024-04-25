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Haberler Keşfet Bu kan grubuna sahip olanlar adeta bir dahi! En zeki kan grubu belli oldu: İşte IQ'su yüksek kan grupları...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 22:36

Bu kan grubuna sahip olanlar adeta bir dahi! En zeki kan grubu belli oldu: İşte IQ'su yüksek kan grupları...

Doğuştan çok zeki olduğu düşünülen ve çevresi tarafından öyle nitelendirilen insanların gizemi çözüldü. Zeki insanların üzerinde yapılan araştırmada sır ortaya çıktı. Kan grubunun etkisi büyükmüş! Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediğine dair bir araştırma ortaya koydu. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...

Bu kan grubuna sahip olanlar adeta bir dahi! En zeki kan grubu belli oldu: İşte IQ’su yüksek kan grupları...

Yapılan araştırmayla kan grubunun kişinin IQ seviyesinde belirleyici olduğu iddia edildi. Binlerce kişiyi şaşırtacak sonuçlar ortaya çıktı. İşte dahilerin kan grubu

Bu kan grubuna sahip olanlar adeta bir dahi! En zeki kan grubu belli oldu: İşte IQ’su yüksek kan grupları...

Bu ilginç "Ketsueki-gata" teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları saptandı. Özellikle de içlerinden bir tanesinin doğuştan zeki olduğu belirlendi. Bir kan grubu adeta dahi!

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Bu kan grubuna sahip olanlar adeta bir dahi! En zeki kan grubu belli oldu: İşte IQ’su yüksek kan grupları...

A Kan Grubu: Düşünceli, yaratıcı, hassas ve organize olabilen A kan grubuna sahip kişilerin duygusal zeka seviyeleri genellikle yüksektir. Japonya'da A kan grubuna sahip kişilerin sayısının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu söylenmektedir.

Bu kan grubuna sahip olanlar adeta bir dahi! En zeki kan grubu belli oldu: İşte IQ’su yüksek kan grupları...

B Kan Grubu: Özgür ruhlu, tutkulu, esnek ve yaratıcı olabilen B kan grubuna sahip kişilerin sabırsız ve bencil olabilecekleri düşünülmektedir.

Bu kan grubuna sahip olanlar adeta bir dahi! En zeki kan grubu belli oldu: İşte IQ’su yüksek kan grupları...

AB Kan Grubu: Kontrollü, uyumlu, rasyonel ve duyarlı olabilen AB kan grubuna sahip kişilerin eleştirel ve kararsız olabilecekleri ortaya çıkmaktadır.

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