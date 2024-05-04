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Haberler Keşfet Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat
Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 10:09

Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat

Coşkuyla başlanan ilişkilerde aniden ortaya çıkar. "Ya beni bırakırsa! Yoksa biri mi var? Kesin beni bırakacak" gibi düşüncelerle taraflardan biri, gerçeklikten kopup kendi başına çıkmaz bir yola girer. Sebep klasik olacak ama çocukluğumuzda bile olabilir. Çözüm paylaşmak ve yalnız olmadığımızı bilmekte...

ESRA EZMECİ
Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat

Terk edilme korkusu; çoğunlukla romantik ilişkilerde görülen ilişkisinin gidişatını olumsuz yönde etkileyen, güzel ilerleyen bir birlikteliğin rotasını olumsuzluğa çeviren bir korku türüdür. Yaşanılan bu korku gerçeğe dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen kişinin zihninde gerçekçi olmayan inançların dönüp durmasıyla devam eder.


Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat

Örneğin "Bir gün mutlaka beni bırakacak, kesin bir başkasını bulacak, o ölecek ben tek kalacağım" gibi korku yaratan düşünceleri sürekli düşünür durur. Kişinin sağlıklı giden ilişkisini olumsuz etkileyen hem ilişkide olduğu kişiyi hem de kendisini bunaltan terk edilme korkusu kökenlerini genellikle erken çocuk döneminden alır.


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Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat

Ebeveynlerinizin boşanma sürecini deneyimlemek, erken yaşta ebeveyn kaybı, ebeveynlerinizin uzun süre çalışması, iş seyahatleri yüzünden uzun süre sizden uzak kalmaları, ya da çocukluğunuzda eğitim sebebiyle yurtta veya başka şehirde olmanız gibi durumlar yetişkin yaşamınızda sizde terk edilme korkusu olarak iz bırakmış olabilir.


Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat

Ya da ebeveyninizin uzun süre hasta olup hastane süreçleri yaşamanız, sürekli ev-şehir değişikliği yaşamanız... Terk edilme korkusu yaşayan kişiler ilişkilerin güvenli olmadığını ve insanların bağlanılabilir varlıklar olmadığını düşünmeye meyillidir. Bu korkuyu ilişkide her şey yolunda olumsuz ufak bir sinyal yokken bile yaşadığı ilişkiye dair aşk acısı yaşamaktadır.

Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat

GERÇEKÇİ DÜŞÜNEMEMEYE BAŞLARSINIZ
Sürekli partnerinin onu terk edeceğini düşünür en ufak bir ayrılık uzaklıkta bile partnerinin artık onu bıraktığına inanır. Özellikle partnerini arayıp anında ona ulaşamamak gibi durumlar zihnine direkt en kötü senaryoları getirmeye başlar. Kesin beni bıraktı, kesin beni aldatıyor bir başkasıyla görüşüyor gibi sağlıksız düşünce alanına girerler. Oysa duruma gerçekçi bakıldığında işi olabilir, o an görmemiş olabilir gibi düşünceler gelecektir. Ama bu durum yaşandığı an kişi artık gerçekçi düşünememeye başlar. Terk edilme korkusunu sürekli olarak yaşayan kişi bu gibi durumları yaşadığında sadece kendisiyle ilgili olan sebepleri düşünür.


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