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Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat
Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
10:09
Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat
Coşkuyla başlanan ilişkilerde aniden ortaya çıkar. "Ya beni bırakırsa! Yoksa biri mi var? Kesin beni bırakacak" gibi düşüncelerle taraflardan biri, gerçeklikten kopup kendi başına çıkmaz bir yola girer. Sebep klasik olacak ama çocukluğumuzda bile olabilir. Çözüm paylaşmak ve yalnız olmadığımızı bilmekte...