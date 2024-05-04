Bu soru ilişkilerin köküne dinamit koyuyor! Eğer böyle hissediyorsanız dikkat

GERÇEKÇİ DÜŞÜNEMEMEYE BAŞLARSINIZ

Sürekli partnerinin onu terk edeceğini düşünür en ufak bir ayrılık uzaklıkta bile partnerinin artık onu bıraktığına inanır. Özellikle partnerini arayıp anında ona ulaşamamak gibi durumlar zihnine direkt en kötü senaryoları getirmeye başlar. Kesin beni bıraktı, kesin beni aldatıyor bir başkasıyla görüşüyor gibi sağlıksız düşünce alanına girerler. Oysa duruma gerçekçi bakıldığında işi olabilir, o an görmemiş olabilir gibi düşünceler gelecektir. Ama bu durum yaşandığı an kişi artık gerçekçi düşünememeye başlar. Terk edilme korkusunu sürekli olarak yaşayan kişi bu gibi durumları yaşadığında sadece kendisiyle ilgili olan sebepleri düşünür.



