Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

İnternet üzerinden alışveriş yapan ve siparişlerinin bayramda gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorusuyla inceleme yapıyor. Bayram öncesi verdikleri siparişlerin akıbetini merak edenler bugün kargolar açık mı sorusuyla kargo takibi yapıyor. İşte firmaların yaptığı açıklamalar…