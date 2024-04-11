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Haberler Keşfet Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 11:34

Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Online alışveriş yapan ya da bir paket kargolamak isteyen vatandaşlar, bugün kargolar açık mı kapalı mı sorusuyla kargoların bayramda çalışma durumunu inceliyor. Hem kargo şubeleri hem de dağıtım yapan kuryelerin 9 günlük bayram tatili süresince nasıl çalışacağı merak konusu olurken Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet, Trendyol Express gibi kurumların çalışma durumu belli oldu. İşte, bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorusunun yanıtı.

Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

İnternet üzerinden alışveriş yapan ve siparişlerinin bayramda gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorusuyla inceleme yapıyor. Bayram öncesi verdikleri siparişlerin akıbetini merak edenler bugün kargolar açık mı sorusuyla kargo takibi yapıyor. İşte firmaların yaptığı açıklamalar…

Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar bayram tatili boyunca hizmetine ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayan idari tatil, 10-11-12 Nisan tarihlerinde de devam edecek. Kargolar 15 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz.

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Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

BAYRAMDA PTT KARGO AÇIK MI?

PTT Kargo, idari izin olarak sayılan 6 Nisan ile 14 Nisan arasında çalışmayacak. 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.

Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

KURYELER BAYRAMDA DAĞITIM YAPIYOR MU?

Bayramda kargo firmaları çalışmadığından online siparişlerinizi teslim eden kuryeler de bayram süresince dağıtım yapmayacak.

Siparişleriniz 15 Nisan Pazartesi gününden sonra kargolanacak.

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