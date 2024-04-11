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Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
11:34
Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Online alışveriş yapan ya da bir paket kargolamak isteyen vatandaşlar, bugün kargolar açık mı kapalı mı sorusuyla kargoların bayramda çalışma durumunu inceliyor. Hem kargo şubeleri hem de dağıtım yapan kuryelerin 9 günlük bayram tatili süresince nasıl çalışacağı merak konusu olurken Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet, Trendyol Express gibi kurumların çalışma durumu belli oldu. İşte, bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorusunun yanıtı.