ISPARTA'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Isparta'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Isparta İli genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten; her tür ve derecedeki resmi/özel örgün (ilkokul-ortaokul-lise) ve yaygın eğitim kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel öğretim kurslarındaki eğitim/öğretim faaliyetlerine 6 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır' denildi.

GİRESUN'DA KAR NEDENİYLE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçenin tamamında, diğer ilçelerin de köy okullarında yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın bir günlük ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de köy okullarında eğitime yarın bir günlüğüne ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise yarın izinli sayılacakları kaydedildi.