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Haberler Keşfet CANLI BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK verileri ile 31 Mart Bursa yerel seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 20:50

CANLI BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK verileri ile 31 Mart Bursa yerel seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bursa seçim sonuçları 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında 60 milyonu aşkın seçmen sandıkların yolunu tuttu. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber gözler yerel seçim sonuçlarına çevrildi. 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Güvenilir, canlı ve anlık oy oranları takip ekranı önceki seçimlerde de olduğu gibi sabah.com.tr'de! Peki, Bursa'da seçimi kim kazandı, oy oranları nasıl? İşte, 2024 Bursa yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı ile adayların ve siyasi partilerin oy oranları…

Bursa seçim sonuçları 2024 son dakika: YSK 31 Mart Bursa yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bursa seçim sonuçları 2024 son dakika canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart'ta gerçekleştirildi. 60 milyondan fazla vatandaş oy vermek için sandık başına gitti. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının akabinde il il, ilçe ilçe yerel seçim sonucu verileri gelmeye başladı. Bu noktada ''2024 Bursa yerel seçim sonuçları nasıl, seçimi kim kazandı?'' soruları Bursa'da ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. İşte, 2024 Bursa seçim sonucu ile parti ve adayların oy oranları.

Bursa seçim sonuçları 2024 son dakika: YSK 31 Mart Bursa yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Alinur Aktaş

CHP: Mustafa Bozbey

İyi Parti: Yüksel Selçuk Türkoğlu

Zafer Partisi: Bayram Kazancı

Dem Parti: Ayfer Fatma Çelik

Yeniden Refah: Sedat Yalçın

Bursa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa seçim sonuçları 2024 son dakika: YSK 31 Mart Bursa yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

Gemlik Seçim Sonuçları

Gürsu Seçim Sonuçları

Harmancık Seçim Sonuçları

İnegöl Seçim Sonuçları

İznik Seçim Sonuçları

Karacabey Seçim Sonuçları

Keles Seçim Sonuçları

Kestel Seçim Sonuçları

Mudanya Seçim Sonuçları

Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları

Nilüfer Seçim Sonuçları

Orhaneli Seçim Sonuçları

Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa seçim sonuçları 2024 son dakika: YSK 31 Mart Bursa yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa'da AK Parti Alinur Aktaş, CHP Mustafa Bozbey, İYİ Parti Yüksel Selçuk Türkoğlu, Yeniden Refah Partisi Sedat Yalçın, Dem Parti Ayfer Fatma Çelikve Zafer Partisi Bayram Kazancı ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa seçim sonuçları 2024 son dakika: YSK 31 Mart Bursa yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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