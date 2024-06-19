ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 19 HAZİRAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısın yakinen takibine girdi. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.436 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 19 Haziran 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…