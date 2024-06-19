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ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 19 HAZİRAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
06:00
ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 19 HAZİRAN: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Kurban Bayramı ile birlikte sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 19 Haziran alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2436 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?