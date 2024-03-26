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Haberler Keşfet CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:32

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde 2 bin 500 TL sınırına dayandı. Haftaya hareketli bir şekilde giriş yapan altın piyasasındaki dalgalanma yatırımcının yakinen takibi altında. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalı Çarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte, canlı altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 26 Mart günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Hafta başından beri yukarı yönlü bir hareketlilik gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.097,00

Satış: 16.341,00

ATA ALTIN

Alış: 16.303,00

Satış: 17.324,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.195,87

Satış: 2.330,31

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.172,01

Satış: 2.172,29

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 15.941,00

Satış:16.520,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.898,00

Satış: 8.101,00

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.985,00

Satış: 4.173,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.247,34

Satış: 2.247,64

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