CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 26 Mart günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Hafta başından beri yukarı yönlü bir hareketlilik gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?