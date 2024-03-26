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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
09:32
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde 2 bin 500 TL sınırına dayandı. Haftaya hareketli bir şekilde giriş yapan altın piyasasındaki dalgalanma yatırımcının yakinen takibi altında. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalı Çarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte, canlı altın fiyatları…