CANLI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından sabah saatleri itibariyle 2.608 liradan işlem görüyor. Orta Doğu'da yaşanan gerginlik ortamı altın fiyatlarını doğrudan etkilerken gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor. Peki, 3 Ağustos 2024 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?