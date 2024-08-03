Giriş Tarihi: 03.08.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
12:08
CANLI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde değer artışı yaşadı. 3 Ağustos Cumartesi günü alım satmayı düşünen yatırımcılar altın fiyatları araştırmasına çıktı. Bugün gram altın 2608 çeyrek altın ise 4236 TL'den işlem görüyor. Sarı metal fiyatları anlık olarak değişiklik gösterir. Peki, 3 Ağustos 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL?