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Giriş Tarihi: 03.08.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:08

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde değer artışı yaşadı. 3 Ağustos Cumartesi günü alım satmayı düşünen yatırımcılar altın fiyatları araştırmasına çıktı. Bugün gram altın 2608 çeyrek altın ise 4236 TL'den işlem görüyor. Sarı metal fiyatları anlık olarak değişiklik gösterir. Peki, 3 Ağustos 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından sabah saatleri itibariyle 2.608 liradan işlem görüyor. Orta Doğu'da yaşanan gerginlik ortamı altın fiyatlarını doğrudan etkilerken gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor. Peki, 3 Ağustos 2024 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.608,03
SATIŞ(TL) 2.608,97

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CANLI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.231,00
SATIŞ(TL) 4.328,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.380,26
SATIŞ(TL 2.409,46

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CANLI ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.952,00
SATIŞ(TL) 17.241,00

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