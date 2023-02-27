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Haberler Keşfet Deprem Son Dakika Haberleri - 27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 27.02.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 15:49

Deprem Son Dakika Haberleri - 27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden paylaşılan son depremler listesi ile deprem haberleri kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki yüzyılın en büyük felaketinin ardından bölgedeki fay hatlarında hareketlilik yaşanıyor ve artçılar sürüyor. Hal böyleyken ise "27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. AFAD'ın verilerine göre bundan 3-4 ay önce yaşadığımız İzmir ve Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer 45 artçı sarsıntının meydana geldiği bildirildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile deprem haberleri…

Deprem Son Dakika Haberleri - 27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Son olarak bugün AFAD'ın verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgedeki artçı sarsıntılar sürerken peş peşe irili ufaklı yaşanan depremler vatandaşlarda büyük tedirginliğe yol açıyor. Bu kapsamda ise "27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Deprem Son Dakika Haberleri - 27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

DEPREM SON DAKİKA: MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Malatya Yeşilyurt merkezli deprem AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. 12.04 sularında meydana gelen deprem 5.6 şiddetinde kaydedildi.

Gelişmeler takip ediliyor...

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Deprem Son Dakika Haberleri - 27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 27 ŞUBAT 2023

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

Deprem Son Dakika Haberleri - 27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA