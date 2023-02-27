Haberler Keşfet Deprem Son Dakika Haberleri - 27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Giriş Tarihi: 27.02.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 15:49

Deprem Son Dakika Haberleri - 27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden paylaşılan son depremler listesi ile deprem haberleri kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki yüzyılın en büyük felaketinin ardından bölgedeki fay hatlarında hareketlilik yaşanıyor ve artçılar sürüyor. Hal böyleyken ise "27 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. AFAD'ın verilerine göre bundan 3-4 ay önce yaşadığımız İzmir ve Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer 45 artçı sarsıntının meydana geldiği bildirildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile deprem haberleri…