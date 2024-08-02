Giriş Tarihi: 02.08.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
12:09
DGS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları son dakika araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sınav için adaylar sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM'den yapılacak açıklama ile birlikte DGS sonuçları ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilir? İşte, detaylar...