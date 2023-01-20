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Haberler Keşfet Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı? Final tarihi açıklandı! 20 Ocak Doya Doya Moda puan durumu
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:05

Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı? Final tarihi açıklandı! 20 Ocak Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda final tarihi jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu tarafından açıklandı. Yarışmada son günlerini geçiren yarışmacılar haftanın finalinde son konseptleri için mücadele ediyor. Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı soruları gündemdeki yerini aldı. Günün birincisi ve elenen isim araştırılıyor. Sezon finali yapacağı açıklanan yarışmada finalin isimleri de belli oldu. Peki, 20 Ocak Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? İşte, haftanın finali ve puan durumu…

Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı? Final tarihi açıklandı! 20 Ocak Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı soruları yanıt aramaya başladı. Final öncesi son hafta yaşanırken final öncesi mücadele eden yarışmacılar arasında Aleyna, Hülya, Eda, Melike ve Deren yer alıyor. Doya Doya Moda finali ne zaman sorusu da yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Haftanın finalinde elenen isim ve birinci araştırılıyor. Peki, 20 Ocak Doya Doya Moda bugün kim elendi, kim kolye aldı? İşte, puan durumu…

Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı? Final tarihi açıklandı! 20 Ocak Doya Doya Moda puan durumu

DOYA DOYA MODA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

TV8 ekranlarında yayımlanan moda programında sezon finali tarihi jüri üyeleri tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Doya Doya Moda finali haftaya Cuma günü gerçekleşecek. Buna göre final bölümü 27 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak.

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Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı? Final tarihi açıklandı! 20 Ocak Doya Doya Moda puan durumu

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Aleyna, Hülya, Eda, Melike ve Deren arasında yaşanan final mücadelesi devam ediyor. Bugünkü bölümle birinci olan isim açıklandığında haberimizde yerini alacak.

Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı? Final tarihi açıklandı! 20 Ocak Doya Doya Moda puan durumu

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda elenen isim bugünkü yarışın ardından belli olacak. Bu hafta elenen birinin olmayacağı da iddia edilenler arasında yer alıyor.

Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı? Final tarihi açıklandı! 20 Ocak Doya Doya Moda puan durumu

20 OCAK 2023 PUAN DURUMU

Melike:

Hülya:

Aleyna:

Deren:

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