Haberler Keşfet Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı? Final tarihi açıklandı! 20 Ocak Doya Doya Moda puan durumu

Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:05

Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı? Final tarihi açıklandı! 20 Ocak Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda final tarihi jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu tarafından açıklandı. Yarışmada son günlerini geçiren yarışmacılar haftanın finalinde son konseptleri için mücadele ediyor. Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da Doya Doya Moda kim elendi, kim kolye aldı soruları gündemdeki yerini aldı. Günün birincisi ve elenen isim araştırılıyor. Sezon finali yapacağı açıklanan yarışmada finalin isimleri de belli oldu. Peki, 20 Ocak Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? İşte, haftanın finali ve puan durumu…