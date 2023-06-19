Haberler Keşfet Düğün fotoğraflarınız ne zaman boşanacağınızı işaret ediyor! Düğün fotoğrafçıları tek tek sıraladı: Albümünüzde bunları görüyorsanız…

Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 15:22

Düğün fotoğraflarınız ne zaman boşanacağınızı işaret ediyor! Düğün fotoğrafçıları tek tek sıraladı: Albümünüzde bunları görüyorsanız…

İnternette bir sosyal medya uygulamasında bir düğün fotoğrafçısı grubu, düğün fotoğraflarınız hakkında uyarılarda bulundu. Eğer düğün fotoğraflarınızda bu işaretleri görüyorsanız evliliğinizin uzun sürmeyeceğini, yakın tarihte ayrılacağınız anlamına geliyor. Çiftlerin en mutlu günü olarak evlenilen gün addedilir. Bu önemli günü sembolize eden ve hatırlamamızı sağlayan düğün fotoğraflarına baktığımızda çok mutlu olduğumuzu ve her şeyin çok güzel olacağını görürüz. Oysa damat ve gelinin fotoğraflardaki davranışları üzerinden bir grup düğün fotoğrafçısı, o evliliğin çok da uzun sürmeyeceğini ve boşanma ile sona ereceğini iddia ediyor.