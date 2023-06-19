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Haberler Keşfet Düğün fotoğraflarınız ne zaman boşanacağınızı işaret ediyor! Düğün fotoğrafçıları tek tek sıraladı: Albümünüzde bunları görüyorsanız…
Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 15:22

Düğün fotoğraflarınız ne zaman boşanacağınızı işaret ediyor! Düğün fotoğrafçıları tek tek sıraladı: Albümünüzde bunları görüyorsanız…

İnternette bir sosyal medya uygulamasında bir düğün fotoğrafçısı grubu, düğün fotoğraflarınız hakkında uyarılarda bulundu. Eğer düğün fotoğraflarınızda bu işaretleri görüyorsanız evliliğinizin uzun sürmeyeceğini, yakın tarihte ayrılacağınız anlamına geliyor. Çiftlerin en mutlu günü olarak evlenilen gün addedilir. Bu önemli günü sembolize eden ve hatırlamamızı sağlayan düğün fotoğraflarına baktığımızda çok mutlu olduğumuzu ve her şeyin çok güzel olacağını görürüz. Oysa damat ve gelinin fotoğraflardaki davranışları üzerinden bir grup düğün fotoğrafçısı, o evliliğin çok da uzun sürmeyeceğini ve boşanma ile sona ereceğini iddia ediyor.

Düğün fotoğraflarınız ne zaman boşanacağınızı işaret ediyor! Düğün fotoğrafçıları tek tek sıraladı: Albümünüzde bunları görüyorsanız…

Hiç düğün fotoğraflarınıza bakarken gariplik hissettiniz mi? Size farklı ya da orada olmaması gereken bir şeyin varlığı rahatsız etti mi? Bir grup düğün fotoğrafçısı düğün fotoğraflarında yer alan bazı işaretlerin varlığının evlilik için tehlikeli olduğunu, bu işaretlerin var olduğu evliliklerin uzun sürmediğini dile getirdi.

Düğün fotoğraflarınız ne zaman boşanacağınızı işaret ediyor! Düğün fotoğrafçıları tek tek sıraladı: Albümünüzde bunları görüyorsanız…

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI EVLİLİĞİN NE KADAR UZUN SÜRECEĞİNİ GÖSTERİYOR

Düğün fotoğraflarında genellikle aydınlık tema kullanılır, kırsal, doğa ön plandadır ve çiftler ömür boyu ayrılmayacak izlenimi verir. Zaten evlenirken ölüm ayırana kadar birbirlerini seveceklerine dair yemin de edilir. Mutlulukta sağlıkta evli kalınacağına dair sözler genellikle doğru çıkmaz ve çiftler boşanır. Özellikle son yıllarda artan boşanma oranları, aile yapısı için endişe veriyor.

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Düğün fotoğraflarınız ne zaman boşanacağınızı işaret ediyor! Düğün fotoğrafçıları tek tek sıraladı: Albümünüzde bunları görüyorsanız…

Bir grup düğün fotoğrafçısı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden düğün fotoğraflarını analiz etmeye karar verdiler. Bazı işaretlerin varlığı evliliğin uzun sürmeyeceğini gösterirken, fotoğrafçılar evli çiftleri uyarma kararı aldılar.

Düğün fotoğraflarınız ne zaman boşanacağınızı işaret ediyor! Düğün fotoğrafçıları tek tek sıraladı: Albümünüzde bunları görüyorsanız…

İŞTE DİKKATLE BAKILMASI GEREKEN O İŞARETLER

İçlerinden bir fotoğrafçı, damadın gelinle göz temasından kaçınmasının nasıl tehlikeli ve evlilik için iç açıcı olmadığını dile getirdi. Fotoğrafçı sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok fotoğrafta gelin damada içten ve sevgiyle bakarken damat uzaklara; gelinin gözlerine değil kafasına doğru bakış attığı görülüyor."

Düğün fotoğraflarınız ne zaman boşanacağınızı işaret ediyor! Düğün fotoğrafçıları tek tek sıraladı: Albümünüzde bunları görüyorsanız…

Bir diğer fotoğrafçı, "Bir damat düğünden sonra evlilik fotoğraflarında yer almak istemedi. Kendisi yakın arkadaşlarıyla evlenip içmeyi düğün fotoğrafı çektirmeye tercih etmiştir. Eminim evlilik bir yıldan uzun sürmemiştir.

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