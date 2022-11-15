Haberler Keşfet Dünya Kupası'nda Süper Lig'den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Dünya Kupası 2022'de forma giyecek futbolcuların listesi

Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 13:50

Dünya Kupası'nda Süper Lig'den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Dünya Kupası 2022'de forma giyecek futbolcuların listesi

Dünya Kupası 2022 heyecanı başladı. Bu yıl Katar'da gerçekleştirilecek. Türkiye A Milli Takım World Cup mücadelesinde olamayacak ancak Spor Toto Süper Lig'de yer alan birçok oyuncu Katar Dünya Kupası sahnesinde izlenecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi 4 büyüklerin yanı sıra ligde yer alan birçok takım oyuncularını milli takıma gönderecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya mücadelelerin yer aldığı Dünya Kupası 2022 gruplarında yer alan milli takımlar kadrolarını oluşturmaya başladı. 20 isim kupa mücadelesinde sahnede olacak. İşte, Süper Lig'den Dünya Kupası'nda forma giyecek futbolcuların listesi…