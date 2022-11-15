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Haberler Keşfet Dünya Kupası'nda Süper Lig'den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Dünya Kupası 2022'de forma giyecek futbolcuların listesi
Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 13:50

Dünya Kupası'nda Süper Lig'den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Dünya Kupası 2022'de forma giyecek futbolcuların listesi

Dünya Kupası 2022 heyecanı başladı. Bu yıl Katar'da gerçekleştirilecek. Türkiye A Milli Takım World Cup mücadelesinde olamayacak ancak Spor Toto Süper Lig'de yer alan birçok oyuncu Katar Dünya Kupası sahnesinde izlenecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi 4 büyüklerin yanı sıra ligde yer alan birçok takım oyuncularını milli takıma gönderecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya mücadelelerin yer aldığı Dünya Kupası 2022 gruplarında yer alan milli takımlar kadrolarını oluşturmaya başladı. 20 isim kupa mücadelesinde sahnede olacak. İşte, Süper Lig'den Dünya Kupası'nda forma giyecek futbolcuların listesi…

Dünya Kupası’nda Süper Lig’den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Dünya Kupası 2022’de forma giyecek futbolcuların listesi

Katar Dünya Kupası için heyecan dorukta. Gruplar belli olurken milli takımlar oluşmaya başladı. Süper Lig'de forma giyen efsane oyuncular FIFA World Cup için yola çıkıyor. 20 Kasım – 2 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek turnuva renkli görüntülere sahip olacak. Türkiye'de taraftarlar sevdikleri futbolcular için ekran başında olacak. Peki, Dünya Kupası'nda Süper Lig'den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden oyuncular…

Dünya Kupası’nda Süper Lig’den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Dünya Kupası 2022’de forma giyecek futbolcuların listesi

BEŞİKTAŞ'TAN DÜNYA KUPASI'NA...

1. ATİBA HUTCHİNSON (KANADA)

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Dünya Kupası’nda Süper Lig’den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Dünya Kupası 2022’de forma giyecek futbolcuların listesi

2. KEVİN N'KOUDOU (KAMERUN)

Dünya Kupası’nda Süper Lig’den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Dünya Kupası 2022’de forma giyecek futbolcuların listesi

3. WOUT WEGHORST (HOLLANDA)

Dünya Kupası’nda Süper Lig’den hangi futbolcular forma giyecek? İşte, Dünya Kupası 2022’de forma giyecek futbolcuların listesi

4. ROMAIN SAISS (FAS)

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