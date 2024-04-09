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Haberler Keşfet Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Listeye adeta damgasını vuran 3 Türk kenti...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:19

Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Listeye adeta damgasını vuran 3 Türk kenti...

Euromonitor adlı İngiltere merkezli bir araştırma merkezi dünyanın en iyi şehirlerini açıkladı. Dünyanın farklı bölgelerinden 100 farklı kentin listelendiği bu araştırmada, 3 farklı Türk şehri de listede kendisine yer buldu. İşte "dünyanın en iyi şehirleri" ve bu listeye damgasını vurmuş Türk kentleri...

Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Listeye adeta damgasını vuran 3 Türk kenti...

Dünyanın en iyi şehirlerinin seçildiği Euromonitor'ün araştırma listesi, Türkiye'den 3 kent ile birlikte tam 100 şehri listeledi. Bu liste, ekonomik ve ticari performansın yanı sıra turizm performasında ne aşamada olduğuna göre hazırlandı. Bunun gibi 55 farklı ölçütle hazırlanan bu liste, dünyadaki binlerce kent arasında 100 şehrin "en iyiler" arasında nasıl yer aldığını gösterdi.

Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Listeye adeta damgasını vuran 3 Türk kenti...

Listede, İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir veri de mevcuttu. İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak listelendi.

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Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Listeye adeta damgasını vuran 3 Türk kenti...

DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ

1 - PARİS

Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Listeye adeta damgasını vuran 3 Türk kenti...

2 - DUBAİ

Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Listeye adeta damgasını vuran 3 Türk kenti...

3 - MADRİD

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