Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Listeye adeta damgasını vuran 3 Türk kenti...

Dünyanın en iyi şehirlerinin seçildiği Euromonitor'ün araştırma listesi, Türkiye'den 3 kent ile birlikte tam 100 şehri listeledi. Bu liste, ekonomik ve ticari performansın yanı sıra turizm performasında ne aşamada olduğuna göre hazırlandı. Bunun gibi 55 farklı ölçütle hazırlanan bu liste, dünyadaki binlerce kent arasında 100 şehrin "en iyiler" arasında nasıl yer aldığını gösterdi.