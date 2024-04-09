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Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Türkiye'den o şehirler listeye damgasını vurdu...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
10:57
Dünyanın en güzel 100 şehri açıklandı! Türkiye'den o şehirler listeye damgasını vurdu...
Euromonitor adlı İngiltere merkezli bir araştırma merkezi dünyanın en iyi şehirlerini açıkladı. Dünyanın farklı bölgelerinden 100 farklı kentin listelendiği bu araştırmada, 3 farklı Türk şehri de listede kendisine yer buldu. İşte "dünyanın en iyi şehirleri" ve bu listeye damgasını vurmuş Türk kentleri...