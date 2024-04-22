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Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
09:47
Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...
Obezite birçok ülkede insanları etkilemeye devam ediyor. İdeal kilolarının uzağında olanların yanı sıra tarihe adını yazdıracak kadar ağırlığa sahip olanlar da mevcut. Jon Brower Minnoch da onlardan biri. ABD'de yaşayan adam dünyanın en kilolu insanı olarak dikkat çekiyor. Unvanını kimseye kaptırmayan Minnoch henüz 12 yaşındayken 121 kiloydu...