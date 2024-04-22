Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...

Jon Brower Minnoch, dünyanın en kilolu insanı olarak görüntüsüyle dikkat çekiyor. Zaman zaman verdiği çabalardan bir sonuç alamayan ve kilosu gittikçe katlanan adamın sağlık sorunları da henüz 30'lu yaşlarında baş göstermeye başlıyor. Kalp ve solunum yetmezliği, aşırı ekstraselüler sıvı birikmesi ve daha fazlası…