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Haberler Keşfet Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 09:47

Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...

Obezite birçok ülkede insanları etkilemeye devam ediyor. İdeal kilolarının uzağında olanların yanı sıra tarihe adını yazdıracak kadar ağırlığa sahip olanlar da mevcut. Jon Brower Minnoch da onlardan biri. ABD'de yaşayan adam dünyanın en kilolu insanı olarak dikkat çekiyor. Unvanını kimseye kaptırmayan Minnoch henüz 12 yaşındayken 121 kiloydu...

Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...

Jon Brower Minnoch, dünyanın en kilolu insanı olarak görüntüsüyle dikkat çekiyor. Zaman zaman verdiği çabalardan bir sonuç alamayan ve kilosu gittikçe katlanan adamın sağlık sorunları da henüz 30'lu yaşlarında baş göstermeye başlıyor. Kalp ve solunum yetmezliği, aşırı ekstraselüler sıvı birikmesi ve daha fazlası…

Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...

37 yaşında sağlık sorunlarıyla uğraşmaya başlayan Minnoch, özellikle bacaklarına yüklenen ağırlıkla yürüyemez hale geldi. Hareket yetisi oldukça kısıtlanan rekor sahibi adam Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tedaviye alınırken itfaiye personelinin yardımına ihtiyaç duydu.

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Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...

Doktorların sıkı diyet ve egzersiz programıyla tam 216 kiloya düşen adam, çok geçmeden yeniden hastaneye yatmak zorunda kaldı. Rahatsızlıklar baş gösterdiğinde ve kiloları yeniden aldığında 1981 yılıydı.

Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...

KALBİ DAYANMADI!

Hastaneye döndüğünde 432 kilo olan Jon Brower Minnoch kilonun yanı sıra dev ödemlerle de mücadele etmeye başladı. Müdahelerle 362 kiloya kadar indi ancak kalbi fazla dayanamadı.

10 Eylül 1983 yılında hayata gözlerini yuman adamın tartılan en ağır kilosu 636 oldu!

Dünyanın en kilolu insanı unvanı hala onda! 12 yaşında 121 kiloydu şimdi ise...

İşte dünyanın en kilolu insanları…

28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Khalid bin Mohsen Shari, 22 yaşında 610 kiloydu.

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