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Dünyanın konuştuğu olay: "Memur tek bir tuşla boşanmaması gereken çifti boşadı!"
Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
12:59
Dünyanın konuştuğu olay: "Memur tek bir tuşla boşanmaması gereken çifti boşadı!"
Uzun yıllardır süren evliliğinizin bir anda kayıtlarda "yanlışlıkla" bittiğini öğrenseydiniz ne yapardınız? Hala evli olduğunu düşünen bir çiftin başına tam da böyle bir hata meydana geldi. Üstelik bir memurun "yanlış" tercihinden dolayı… Bir sabah uyandıklarında yanlışlıkla boşanmışlardı. İşte inanılmaz olayın detayları…