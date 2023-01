E okul ne zaman kapanacak, not giriş kapandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Dönem sonu gelirken öğretmen ve öğrenciler MEB Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinde son işlemlerini gerçekleştiriyor. E okul ne zaman kapanıyor sorusu yanıt aramaya başladı. E-okul not girişi kapanma tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, e okul ne zaman kapanıyor, not girişi kapandı mı? İşte, MEB VBS karne ortalaması sorgulama ekranı…