E-okul ne zaman kapanıyor, not girişleri kapandı mı? 2023 1. dönem e-okul VBS ne zaman kapanacak?

E-okul not girişi ne zaman kapanıyor sorusu, vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Bu hafta okullar tatil olacak ve 3 Şubat 2023'te sona erecek. 12 Eylül'de ders başı yapan öğrenciler, ara tatillerine kavuşuyor. Son dönemlerde yoğunluk ve sistem bakım sebebiyle sisteme giremeyen vatandaşlar, "e-okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sistem üzerinden yazılı sınav notları, devamsızlık durumu ve karne notları öğrenilebilir. Peki, e-okul ne zaman kapanıyor? E-okul not girişi ne zaman kapanacak? İşte detaylar