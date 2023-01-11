Haberler Keşfet EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 11.01.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 15:14

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 EKPSS Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Takvime göre, 5 Ocak'ta başlayan tercih işlemleri 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. ÖSYM'nin internet adresi üzerinden tercihlerini gerçekleştiren adaylar, EKPSS tercih sonuçları için geri sayıma geçti. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖSYM takvimi ile 2023 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.