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Haberler Keşfet EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 15:14

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 EKPSS Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Takvime göre, 5 Ocak'ta başlayan tercih işlemleri 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. ÖSYM'nin internet adresi üzerinden tercihlerini gerçekleştiren adaylar, EKPSS tercih sonuçları için geri sayıma geçti. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖSYM takvimi ile 2023 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için 2023 EKPSS tercih başvuruları 5 Ocak-13 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak. Tercih sürecinde son günlere girilmesiyle beraber EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika sonuç açıklamasına çevirdi. Yerleştirme işlemlerinde puan ve kontenjanlar dikkate alınacak olup sonuçlar yapılan değerlendirmelerin ardından ilan edilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar.

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

"2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu ÖSYM tarafından yayımlandı.

Buna göre, EKPSS tercih işlemleri 5 Ocak-13 Ocak 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

EKPSS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Kılavuzun yayınlanması ile birlikte atama yapılacak kontenjanlar belli oldu. Adaylar, tercihlerini özel şartlara ve nitelik kodlarına göre gerçekleştirecek. Tercih ettiği, kadroların şartını taşımayan adayların işlemleri geçersiz sayılacak.

Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1'de, ortaöğretim düzeyi kadrolarTablo-2'de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3'de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4'te gösterilmiştir.

EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve "Tercih Bildir"alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekleyiniz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihinde gerçeklemişti.

Bu yılki atamaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şubat ayının ikinci haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

2023 EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.

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