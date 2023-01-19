Haberler Keşfet Emekli memur maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 2023 emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri - hesaplama ekranı!

Giriş Tarihi: 19.01.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 06:38

Emekli memur maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 2023 emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri - hesaplama ekranı!

Milyonlarca emekli ve memur maaş zam farkı ödemeleri merakla bekleniyor. Memurların zamlarından doğan farkın bir kısmının yattığı bilinirken öte yandan binlerce vatandaş şimdilerde "Memur ve SSK Bağkur emekli maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; her iki kesime de yüzde 30 oranında zam kararı alınmış emeklilerin en düşük maaşı 5500 TL olurken 11848 TL'ye yükseldi. Peki, Memur ve SSK Bağkur emekli maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri ve hesaplama ekranı…