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Haberler Keşfet Emekli memur maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 2023 emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri - hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 19.01.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 06:38

Emekli memur maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 2023 emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri - hesaplama ekranı!

Milyonlarca emekli ve memur maaş zam farkı ödemeleri merakla bekleniyor. Memurların zamlarından doğan farkın bir kısmının yattığı bilinirken öte yandan binlerce vatandaş şimdilerde "Memur ve SSK Bağkur emekli maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; her iki kesime de yüzde 30 oranında zam kararı alınmış emeklilerin en düşük maaşı 5500 TL olurken 11848 TL'ye yükseldi. Peki, Memur ve SSK Bağkur emekli maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri ve hesaplama ekranı…

Emekli memur maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 2023 emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri - hesaplama ekranı!

Memur ve emekli maaş zam farkı ödemeleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Aralık ayına ilişkin enflasyon oranı üzerine refah payı da eklenerek iki taraf için de yüzde 30'luk zam kararı verilmişti. Şimdilerde ise "2023 Memur ve SSK Bağkur emekli maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte memur ve emekli maaş farkı ödeme sorgulama ve hesaplama gibi merak edilen tüm detaylar.

Emekli memur maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 2023 emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri - hesaplama ekranı!

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihlerinde alması bekleniyor...

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Emekli memur maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 2023 emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri - hesaplama ekranı!

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a yetişmesi beklenmiyor.

Emekli memur maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 2023 emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri - hesaplama ekranı!

Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alacaklar. Ek zam farkı ise en geç bir hafta ya da 8 gün içinde ödenecek.

Emekli memur maaş zam farkı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 2023 emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri - hesaplama ekranı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu duyurdu.

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