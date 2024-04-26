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EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
08:04
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı temmuz 2024 son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon verisiyle ortaya çıkacak zam oranı için ilk 3 veri netleşirken yeni oran için geri sayım başladı. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan veriler SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemlerini bir kez daha başlatıyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler yılın ikinci yarısında odaklandı. Peki; en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, kök maaş formülü!