Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:04

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı temmuz 2024 son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon verisiyle ortaya çıkacak zam oranı için ilk 3 veri netleşirken yeni oran için geri sayım başladı. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan veriler SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemlerini bir kez daha başlatıyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler yılın ikinci yarısında odaklandı. Peki; en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, kök maaş formülü!

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne zaman belli olacak sorusunda heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda iki kez maaş artışı yaşayan SSK ve Bağkur emeklisi maaş hesaplama işlemleri için bekliyor. Yılın bu döneminde artan banka promosyonlarını değerlendiren hak sahipleri bir yandan emekli maaşı zammı için enflasyon verilerini takip ediyor. Öte ayndan masadaki formüller de gündemde. Peki; 2024 Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Erdoğan'ın 'emekliler yılı' olarak ilan ettiği 2024'te esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmaların yanı sıra ikinci zam için de geri sayım başladı.

Emeklilere yönelik çalışmaların artmasının beklendiği bu yılın başında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdi temmuz zammını bekliyor. Zam oranında ilk veriler belli oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 MART AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:

Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı son 3 veriyi bekliyor.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emeklinin 3 aylık maaş zammı netleşti. Yüzde 15,06 olan 3 aylık enflasyon farkı son verileri bekliyor. SSK ve Bağkur emeklisi son olarak Haziran ayı enflasyon rakamları ile 2024 temmuz emekli zammı oranını öğrenecek.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KÖK MAAŞTA BEKLENEN 3 FORMÜL

Faruk Erdem'in aktardığına göre emekli zammı taban maaş artışında üç formül bekleniyor.

İlki taban maaşlarında 6 aylık enflasyon oranının uygulanması.

Yüzde 24 seviyesini bulması beklenen 6 aylık enflasyon en düşük emekli maaşına yansıtıldığı takdirde taban maaş 13-14 bin seviyesine çıkabilir.

SON DAKİKA