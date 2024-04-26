EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMA | Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne zaman belli olacak sorusunda heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda iki kez maaş artışı yaşayan SSK ve Bağkur emeklisi maaş hesaplama işlemleri için bekliyor. Yılın bu döneminde artan banka promosyonlarını değerlendiren hak sahipleri bir yandan emekli maaşı zammı için enflasyon verilerini takip ediyor. Öte ayndan masadaki formüller de gündemde. Peki; 2024 Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?