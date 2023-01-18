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Haberler Keşfet Evde bakım aylığı yatan iller 18 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e devlet sorgulama
Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:02

Evde bakım aylığı yatan iller 18 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e devlet sorgulama

Evde bakım parası sorgulama işlemleri başladı. Her ayın ikinci yarısından itibaren hak sahiplerine yatırılmaya başlayan bakım aylığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. İl il kademeli olarak ödenmeye devam eden devlet desteği hasta, yaşlı, engelli aylığı olarak da biliniyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 18 Ocak 2023 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Ocak ayı evde bakım parası yattı mı, neden yatmadı, ne zaman ödenecek? İşte, SMS ve e devlet sorgulama ekranı…

Evde bakım aylığı yatan iller 18 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e devlet sorgulama

Evde bakım maaşı yattı mı sorusu 81 ilde yanıt aramaya başladı. Her ayın 15'inden itibaren yatmaya başlayan ve ay sonuna kadar devam eden ödemeler il il kademeli olarak yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruları ile takip edilen evde bakım parası ödeme sorgulama işlemleri devam ediyor. Engelli, hasta, yaşlı bireylere ödenen bakım aylığı her ay düzenli olarak hesaplara geçiyor. Peki, 18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, detaylar…

Evde bakım aylığı yatan iller 18 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e devlet sorgulama

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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Evde bakım aylığı yatan iller 18 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e devlet sorgulama

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemeleri 15 Ocak itibarıyla başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor.

Evde bakım aylığı yatan iller 18 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e devlet sorgulama

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım aylığı yatan iller 18 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e devlet sorgulama

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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