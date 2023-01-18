Haberler Keşfet Evde bakım aylığı yatan iller 18 Ocak 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? e devlet sorgulama

Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:02

Evde bakım parası sorgulama işlemleri başladı. Her ayın ikinci yarısından itibaren hak sahiplerine yatırılmaya başlayan bakım aylığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. İl il kademeli olarak ödenmeye devam eden devlet desteği hasta, yaşlı, engelli aylığı olarak da biliniyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 18 Ocak 2023 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Ocak ayı evde bakım parası yattı mı, neden yatmadı, ne zaman ödenecek? İşte, SMS ve e devlet sorgulama ekranı…