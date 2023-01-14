Evde bakım maaşı yatan iller araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler ve ailelerine ödenen devlet desteği 2023 Ocak zammı ile artış yaşadı. Bu gelişme sonrası 2023 Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL soruları hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. 81 ilde kademeli olarak hesaplara yatırılan evde bakım parası SMS ve e devlet ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım aylığı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek, sorgulama nasıl yapılır? İşte, 14 Ocak 2023 Evde bakım yardımı yatan iller listesi sorgulama ekranı…