Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Evde bakım maaşı yatan iller tam liste 14 Ocak 2023: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 09:58

Evde bakım maaşı yatan iller tam liste 14 Ocak 2023: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı yatan iller araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler ve ailelerine ödenen devlet desteği 2023 Ocak zammı ile artış yaşadı. Bu gelişme sonrası 2023 Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL soruları hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. 81 ilde kademeli olarak hesaplara yatırılan evde bakım parası SMS ve e devlet ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım aylığı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek, sorgulama nasıl yapılır? İşte, 14 Ocak 2023 Evde bakım yardımı yatan iller listesi sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller tam liste 14 Ocak 2023: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteği 2023 Ocak zammı ile yüzde 30 oranında zam aldı. Bu noktada hak sahipleri, evde bakım aylığı Ocak ödemeleri için sorgulamalarını hızlandırdı. Her ayın ikinci yarısından itibaren yatmaya başlayan evde bakım yardımı yatan iller 14 Ocak Cumartesi de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 14 Ocak 2023 SMS ve e devlet ile Evde bakım parası yatan iller sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller tam liste 14 Ocak 2023: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı yatan iller tam liste 14 Ocak 2023: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller tam liste 14 Ocak 2023: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller tam liste 14 Ocak 2023: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SON DAKİKA