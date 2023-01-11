EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde yaş şartının aranmayacağı ifade edilmişti. Taslak metnin yasalaşma süreci tamamlandığında emeklilik başvuruları başlayacak. Bu noktada gözler TBMM'ye çevrilmiş durumda. Düzenleme ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazanacak. Hal böyleyken milyonların gündeminde EYT'de ilk maaş tarihi yer alıyor. Peki, EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, Ocak'ta yatar mı? İşte, 2023 EYT ilk maaş tarihi son durum gelişmeleri.