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Haberler Keşfet EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 16:22

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde yaş şartının aranmayacağı ifade edilmişti. Taslak metnin yasalaşma süreci tamamlandığında emeklilik başvuruları başlayacak. Bu noktada gözler TBMM'ye çevrilmiş durumda. Düzenleme ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazanacak. Hal böyleyken milyonların gündeminde EYT'de ilk maaş tarihi yer alıyor. Peki, EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, Ocak'ta yatar mı? İşte, 2023 EYT ilk maaş tarihi son durum gelişmeleri.

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detayları netleşti. Yaş sınırının kaldırılmasıyla prim ve gün sayısını dolduran 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazandı. Kanun teklifi TBMM'den geçerek yasalaştığında emeklilik başvuruları da başlamış olacak. Bu noktada gözler Meclis takvimine çevrilirken bir yandan EYT'de ilk maaşların yatacağı tarih de araştırılmaya başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ilk maaş tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak, Ocak'ta yatar mı? İşte, konu hakkında merak edilenler.

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

EYT'DE İLK MAAŞ AÇIKLAMASI!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ilk maaş tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum.''

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EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

Geçtiğimiz günlerde EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarına dair açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin, konu ile ilgili olarak "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak.'' dedi.

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

BAŞKAN ERDOĞAN: EYT DÜZENLEMESİ YAKINDA MECLİS'E GELİYOR

2023 yılının ilk Kabine Toplantısı 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan EYT'nin yakında Meclis'e geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz."

5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesi taslak metninin de bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

EYT TABLOSU NETLEŞTİ

EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon vatandaşı kapsadığı açıklandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan her vatandaş yasadan istifade edecek.

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