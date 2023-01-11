EYT'DE İLK MAAŞ AÇIKLAMASI!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ilk maaş tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum.''