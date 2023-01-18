EYT şartları, başvuru tarihleri, ilk maaş ödeme tarihi gibi detaylar gündemdeki yerini koruyor. Teknik olarak tamamlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi TBMM takviminde yerini aldı. Bilindiği üzere yaş şartının kaldırılmasıyla beraber 2 milyonu aşkın vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Bu gelişme sonrası Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri hız kazandı. EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile takip edilirken yapılan resmi açıklamalar ile EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak sorusu da yanıt buldu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler, Meclis'e geldi mi? İşte, EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili tüm detaylar.