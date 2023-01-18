EYT son dakika haberleri ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenlemede yaş sınırı kaldırıldı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasalaşma süreci yakından takip edilirken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR ilk emekli maaşı ödeme tarihi ve başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum ve gelişmeler…