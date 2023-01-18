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Haberler Keşfet EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:19

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecek?

EYT son dakika haberleri ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenlemede yaş sınırı kaldırıldı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasalaşma süreci yakından takip edilirken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR ilk emekli maaşı ödeme tarihi ve başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum ve gelişmeler…

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecek?

EYT şartları, başvuru tarihleri, ilk maaş ödeme tarihi gibi detaylar gündemdeki yerini koruyor. Teknik olarak tamamlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi TBMM takviminde yerini aldı. Bilindiği üzere yaş şartının kaldırılmasıyla beraber 2 milyonu aşkın vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Bu gelişme sonrası Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri hız kazandı. EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile takip edilirken yapılan resmi açıklamalar ile EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak sorusu da yanıt buldu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler, Meclis'e geldi mi? İşte, EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecek?

EYT HABERLERİ SON DAKİKA: FLAŞ AÇIKLAMA!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda teknik çalışma tamamlandı ve yasa tasarısı için metinler hazırlanıyor. 5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT yasası için gözler artık Meclis'e çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesi içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"EYT düzenlemesi bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

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EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecek?

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT ile emekli olacak vatandaşların ne zaman maaş alacaklarına dair konuşan Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecek?

EYT TABLOSU NETLEŞTİ

EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon vatandaşı kapsadığı açıklandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan her vatandaş yasadan istifade edecek.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecek?

EYT YAŞ SINIRI KALKTI!

EYT düzenlemesinde 'Yaş şartı olacak mı' sorusu yanıt buldu.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda EYT yaş şartı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

''Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.''

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