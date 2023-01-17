Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar sürecinde yaş sınırı kaldırılmış olup konuyla ilgili resmi açıklamalar peş peşe yapıldı. Özellikle başvuru tarihleri ve ilk maaş ödeme tarihi vatandaşların gündeminde yer alan konu başlıkları arasında bulunuyor. Bu kapsamda, EYT yasasından yararlanacak olan milyonlarca kişi "EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda? EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Yapılan resmi açıklamalar ışığında EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu!