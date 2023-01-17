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Haberler Keşfet EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda?
Giriş Tarihi: 17.01.2023 23:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 23:18

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar sürecinde yaş sınırı kaldırılmış olup konuyla ilgili resmi açıklamalar peş peşe yapıldı. Özellikle başvuru tarihleri ve ilk maaş ödeme tarihi vatandaşların gündeminde yer alan konu başlıkları arasında bulunuyor. Bu kapsamda, EYT yasasından yararlanacak olan milyonlarca kişi "EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda? EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Yapılan resmi açıklamalar ışığında EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu!

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi teknik olarak tamamlandı ve kanun teklifi olarak hazırlanıyor. Maaşların ilk ödeme tarihini merak eden milyonlarca vatandaş ise bu nedenle "EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılan resmi açıklamalar kapsamında EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. İşte EYT ilk maaş ödeme tarihi ve diğer bilgiler.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda?

EYT'DE TEKNİK ÇALIŞMA BİTTİ, YASA TASARISI İÇİN METİNLER HAZIRLANIYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda teknik çalışma tamamlandı ve yasa tasarısı için metinler hazırlanıyor. 5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT yasası için gözler artık Meclis'e çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesi içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda?

Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda?

"EYT düzenlemesi bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

EYT ilk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda?

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT ile emekli olacak vatandaşların ne zaman maaş alacaklarına dair konuşan Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

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