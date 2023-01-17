Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi teknik olarak tamamlandı ve kanun teklifi olarak hazırlanıyor. Maaşların ilk ödeme tarihini merak eden milyonlarca vatandaş ise bu nedenle "EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak, hangi ayda?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılan resmi açıklamalar kapsamında EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. İşte EYT ilk maaş ödeme tarihi ve diğer bilgiler.