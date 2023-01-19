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Haberler Keşfet EYT MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 2023 EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak? SGK linki ile EYT maaş hesaplama tablosu!
Giriş Tarihi: 19.01.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 12:11

EYT MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 2023 EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak? SGK linki ile EYT maaş hesaplama tablosu!

EYT emekli maaş hesaplama robotu araştırmaları hız kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT yasası için gözler TBMM'ye çevrildi. Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasalaşma süreci için geri sayım sürerken emekli maaş hesaplama robotu SGK tarafından uygulamaya konuldu. Hatırlanacağı üzere EYT'lilerin ilk aylıklarının ödeneceği tarih için Mart ayı işaret edilmişti. Bu kapsamda ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden milyonlar, şimdiden hesaplamalarına başladı. Peki, 2023 EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT ile emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, SGK ile 4A aylık maaş hesaplama tablosu ve tüm detaylar…

EYT maaş hesaplama tablosu 2023: EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak?

EYT maaş hesaplama tablosu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinde yaş sınırının kaldırılmasıyla beraber 1999 öncesi sigortalı olma ve 5000 prim gün şartını karşılayan vatandaşlar emekliliğe hak kazanbilecek. Söz konusu düzenlemenin yasalaşmasını bekleyen kişiler, 'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaş hesaplama robotu SGK tarafından erişime açıldı. Söz konusu uygulama ile vatandaşlar, yasa sonrası alacakları emekli maaşlarını hesaplayabiliyor. Peki, EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte, Bağkur, SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı ve EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı o tarih...

EYT maaş hesaplama tablosu 2023: EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında "Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler. Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı." ifadelerini kullandı.

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EYT maaş hesaplama tablosu 2023: EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak?

TEKNİK ÇALIŞMA TAMAMLANDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"EYT düzenlemesi bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

EYT maaş hesaplama tablosu 2023: EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak?

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT ile emekli olacak vatandaşların ne zaman maaş alacaklarına dair konuşan Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

EYT maaş hesaplama tablosu 2023: EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak?

EYT MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

EYT kapsamına giren vatandaşlar, başvuru yapmak için düzenlemenin yasalaşmasını beklerken bir yandan da maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "emekli maaş hesaplama" robotu uygulamasını aktifleştirdi.

2023 yılı ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından güncellenen uygulamada; 4A, 4B ve 4C aylık hesaplama ekranları açıldı.

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