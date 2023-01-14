EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? 2023 EYT’lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT yasası için açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Bakan Bilgin "İlk aylıklar ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt verdi. Öte yandan düzenlemeye ilişkin yasa teklifinin Meclis komisyon sürecinin ay sonunu bulabileceğini belirten Bilgin, "Bir ay içerisinde tüm dosyalar sonuca bağlanabilir" dedi. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? EYT'lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar.