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Haberler Keşfet EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? 2023 EYT’lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:01

EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? 2023 EYT’lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT yasası için açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Bakan Bilgin "İlk aylıklar ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt verdi. Öte yandan düzenlemeye ilişkin yasa teklifinin Meclis komisyon sürecinin ay sonunu bulabileceğini belirten Bilgin, "Bir ay içerisinde tüm dosyalar sonuca bağlanabilir" dedi. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? EYT'lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar.

EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? 2023 EYT’lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak?

EYT yasası son durum ve gelişmeleriyle gündemde yer edinmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalarda şartları duyurulan yasa teklifinde en dikkat çeken detay yaş şartının ortadan kalkmasıydı. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kişiler bu düzenlemeden faydalanabilecek. "EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi?" soruları bu noktada yanıt ararken Bakan Bilgin'den de önemli açıklamalar geldi. Bilgin "EYT'lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt verdi. İşte Emeklilikte yaşa takılanlar için çıkacak yasaya dair tüm merak edilenler.

EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? 2023 EYT’lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak?

EYT kapsamında bağlanacak aylıkların yeni maaş düzenlemesi sayesinde arttığına dikkat çeken Bakan Bilgin, "En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yapmamız çok işe yaradı. Çünkü mevcut EYT'lilerin aylığı çok düşüktü. Yüzde 60'a yakını 3.500-4.500 arasında olacaktı. Neticede prim seviyeleri düşük, prim miktarı sınırda olan vatandaşlar bunlar. Bir de özel sektörde hep asgari ücretten gösteriliyor primler, dolayısıyla düşük maaşlardı" diye konuştu.

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EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? 2023 EYT’lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak?

EYT'nin şu an Meclis'te milletvekilleri tarafından çalışıldığını anlatan Bilgin, "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir" dedi.

EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? 2023 EYT’lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak?

Askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili şu anda başvuruların yoğun bir şekilde SGK'ya geldiğini anlatan Bilgin, "Başvuru yapanların durumları uyuyor mu uymuyor mu inceleniyor. Kurum çok yoğun çalışıyor. Altyapımızı geçtiğimiz sene yenilemiştik. Bu nedenle 1.5-2 milyon dosya sisteme girse dahi bir sorun yaşamayacağız. Bir ay içerisinde tüm dosyaların sonuca bağlanabileceğini ifade ediyor arkadaşlarımız."

EYT ne zaman yasalaşacak, şartları nelerdir, meclise geldi mi? 2023 EYT’lilerin ilk maaşları aylıkları ne zaman yatacak?

" Başvuruların çoğunluğu e-devlet üzerinden alınacak, personelimiz hazır" şeklinde konuştu. Bilgin, "Farklı sigorta kollarına tabi çalışanların birleştirmesini ise büyük ölçüde yaptık. Mesela vatandaş gitmiş yurtdışından müracaat etmiş, bir dönem diyelim Almanya'da çalışmış sonra gelmiş burada inşaatlarda çalışmış, kendi işini kurmuş batmış, başka işe girmiş filan kaç tane iş yapılacak. Yurtdışından dosyası alınacak getirilecek bunların hepsine bakıldı hepsi kontrol altında" dedi.

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