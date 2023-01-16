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Haberler Keşfet SON DAKİKA: EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin açıkladı! EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:03

SON DAKİKA: EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin açıkladı! EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

EYT son dakika haberleri bugün de yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi yasalaşma süreci ile gündemdeki yerini koruyor. Düzenleme, TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yaş şartının kaldırılmasıyla beraber SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Öte yandan Bakan Bilgin'den ilk maaş ödemeleri ile ilgili flaş açıklama geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, şartları neler? İşte, 2023 EYT son durum ve gelişmeler…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2023: EYT şartları neler, Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman?

EYT şartları, kapsamı, prim gün sayısı gibi detaylar söz konusu düzenleme ile emekli olacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş sınırı aranmayacağı ifade edildi. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kişiler emeklilik hakkı elde etti. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri devam ederken söz konusu yasa teklifi TBMM takviminde yerini aldı. EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile takip edilirken Bakan Bilgin, "EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt verdi. Bu noktada "EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler, Meclis'e geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2023: EYT şartları neler, Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman?

EYT TABLOSU NETLEŞTİ

EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon vatandaşı kapsadığı açıklandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan her vatandaş yasadan istifade edecek.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2023: EYT şartları neler, Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman?

EYT YAŞ SINIRI KALKTI!

EYT düzenlemesinde 'Yaş şartı olacak mı' sorusu yanıt buldu.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda EYT yaş şartı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

''Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.''

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2023: EYT şartları neler, Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2023: EYT şartları neler, Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman?

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

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