EYT son dakika haberleri bugün de yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi yasalaşma süreci ile gündemdeki yerini koruyor. Düzenleme, TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yaş şartının kaldırılmasıyla beraber SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Öte yandan Bakan Bilgin'den ilk maaş ödemeleri ile ilgili flaş açıklama geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, şartları neler? İşte, 2023 EYT son durum ve gelişmeler…