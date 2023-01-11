EYT son dakika haberleri 2023: İşçi ve işverene destek! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve maaş hesaplama işlemleri sorgulanmaya devam ediyor. EYT son dakika haberleri bu kez Meclis ve Resmi Gazete adımlarıyla gündemde olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından duyurulan KGF kredi desteği işçi ve işverene kıdem tazminatı konusunda destek sağlayacak. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte Mecliste olacak? İşte, emeklilik hesaplama ile EYT son dakika bugün haberleri 2023…