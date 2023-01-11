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Haberler Keşfet EYT son dakika haberleri 2023: İşçi ve işverene destek! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 20:23

EYT son dakika haberleri 2023: İşçi ve işverene destek! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve maaş hesaplama işlemleri sorgulanmaya devam ediyor. EYT son dakika haberleri bu kez Meclis ve Resmi Gazete adımlarıyla gündemde olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından duyurulan KGF kredi desteği işçi ve işverene kıdem tazminatı konusunda destek sağlayacak. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte Mecliste olacak? İşte, emeklilik hesaplama ile EYT son dakika bugün haberleri 2023…

EYT son dakika haberleri 2023: İşçi ve işverene destek! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak?

EYT şartları ve emeklilik başvuru tarihleri araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş sınırının kaldırılmasıyla birlikte çözüldü. Gelişmeler Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından aktarılırken kıdem tazminatı için gelen kredi desteğinin detayları da Bakan Nebati tarafından açıklandı. EYT ne zaman yasalaşacak ve Mecliste olacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları yanıt aramaya devam ediyor. Emeklilik hesaplama SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı için başladı. İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT son dakika haberleri 2023: İşçi ve işverene destek! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak?

KGF KREDİ PAKETİ DETAYLARI BELLİ OLDU!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detayları belli oldu. Esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlayacak pakette EYT'de kıdem tazminatı desteği başta olmak üzere 14 başlık alıyor. Böylece EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

Hazine Destekli Kefalet Sistemi, Yatırım Destek Paketleri Lansmanı programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Nebati, KGF Paketine ilişkin, "Firmaları, finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırıyoruz." dedi. Bakan Nebati, kefalet oranının ise asgari ücret 70 olarak uygulanacağını bildirdi.

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EYT son dakika haberleri 2023: İşçi ve işverene destek! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

EYT son dakika haberleri 2023: İşçi ve işverene destek! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT son dakika haberleri 2023: İşçi ve işverene destek! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak?

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

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