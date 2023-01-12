Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis gündeminde yerini aldı. Yaş sınırının kaldırılması ardından emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT son dakika haberleri takibini sürdürüyor. Süreç Resmi Gazetede duyurulması ardından tamamlanacak. Öte yandan ilk maaş ödemelerine dair tahminler de gündemde. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı ve emekli maaşı hesaplama araştırma işlemleri sürüyor. Son olarak kıdem tazminatı desteği işveren ile paylaşıldı. Peki, EYT Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak, şartları neler? İşte, 2023 EYT son dakika bugün haberleri…