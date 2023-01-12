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Haberler Keşfet EYT SON DURUM 2023 GELİŞMELERİ: Meclis’e geliyor! EYT ne zaman yasalaşır, emeklilik şartları neler?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 22:16 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 22:16

EYT SON DURUM 2023 GELİŞMELERİ: Meclis’e geliyor! EYT ne zaman yasalaşır, emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis gündeminde yerini aldı. Yaş sınırının kaldırılması ardından emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT son dakika haberleri takibini sürdürüyor. Süreç Resmi Gazetede duyurulması ardından tamamlanacak. Öte yandan ilk maaş ödemelerine dair tahminler de gündemde. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı ve emekli maaşı hesaplama araştırma işlemleri sürüyor. Son olarak kıdem tazminatı desteği işveren ile paylaşıldı. Peki, EYT Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak, şartları neler? İşte, 2023 EYT son dakika bugün haberleri…

EYT SON DURUM 2023 GELİŞMELERİ: Meclis’e geliyor! EYT ne zaman yasalaşır, emeklilik şartları neler?

EYT şartları, maaş hesaplama işlemleri ile birlikte gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip edilen emeklilikte yaşa takılanlar yaş şartının ortadan kalkması ile çözülmüştü. Açıklamanın hemen ardından emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvurusu için heyecanla yasa sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, hangi tarihte yasalaşacak ve yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT SON DURUM 2023 GELİŞMELERİ: Meclis’e geliyor! EYT ne zaman yasalaşır, emeklilik şartları neler?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT SON DURUM 2023 GELİŞMELERİ: Meclis’e geliyor! EYT ne zaman yasalaşır, emeklilik şartları neler?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT SON DURUM 2023 GELİŞMELERİ: Meclis’e geliyor! EYT ne zaman yasalaşır, emeklilik şartları neler?

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT SON DURUM 2023 GELİŞMELERİ: Meclis’e geliyor! EYT ne zaman yasalaşır, emeklilik şartları neler?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili Meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyordu.

Son dakika haberine göre bu hafta sözleşmeliye kadro TBMM gündeminde olacak. Sonraki hafta EYT yasası masaya gelecek

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