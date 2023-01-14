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Haberler Keşfet EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak? Emeklilik hesaplama
Giriş Tarihi: 14.01.2023 00:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 00:36

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak? Emeklilik hesaplama

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci için araştırılıyor. TBMM takviminde sırada emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi yer alıyor. İlk maaş ödemelerine dair kritik açıklama gelirken SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri de devam ediyor. EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları yanıt arıyor. Yaş şartının kaldırılmasıyla prim gün sayısı hesapları başlıyor. Düzenleme Meclis adımını geçmesi ardından Resmi Gazetede duyurulacak. İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugün…

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak? Emeklilik hesaplama

EYT şartları, prim gün sayısı, kapsamı araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasa teklifi TBMM takviminde yerini aldı. Sözleşmelilerin ardından sıra emeklilik düzenlemesinde olacak. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri başladı. EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile gündemdeki yerini koruyor. Detaylar Bakan Bilgin tarafından aktarılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi, hangi tarihe yasalaşacak? İşte, son durum…

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak? Emeklilik hesaplama

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak? Emeklilik hesaplama

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak? Emeklilik hesaplama

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak? Emeklilik hesaplama

EYT MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili Meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyordu.

Son dakika haberine göre bu hafta sözleşmeliye kadro TBMM gündeminde olacak. Sonraki hafta EYT yasası masaya gelecek

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