EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak? Emeklilik hesaplama

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci için araştırılıyor. TBMM takviminde sırada emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi yer alıyor. İlk maaş ödemelerine dair kritik açıklama gelirken SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri de devam ediyor. EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları yanıt arıyor. Yaş şartının kaldırılmasıyla prim gün sayısı hesapları başlıyor. Düzenleme Meclis adımını geçmesi ardından Resmi Gazetede duyurulacak. İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugün…