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Haberler Galeri EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? EYT son dakika: Bakan Bilgin'den açıklama!
Giriş Tarihi: 14.10.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 14:44

EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? EYT son dakika: Bakan Bilgin'den açıklama!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeleri takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar konuyla ilgili vatandaşlara fikir vermeye devam ediyor. EYT ne zaman çıkacak sorusu bir süredir gündemde. Bakan Bilgin yasanın tarihi hakkında yaptığı açıklamada 2022 yılını işaret etmişti. Konuyla ilgili staj ve çıraklık dönemi de sorgulananlar arasında. Peki, EYT nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, 14 Ekim EYT son dakika haberleri…

EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? EYT son dakika: Bakan Bilgin’den açıklama!

EYT son dakika haberleri sene başından bu yana takip edilmeye devam ediyor. Emekli olmak isteyip yaş haddine takılan vatandaşlar için geçerli olacak EYT yasası çalışmaları devam ediyor. Yeni yılda emekli olup olmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulamalara başladı. Konu başlıkları arasında yer alan sözleşmeliye ve taşerona kadro, emekli memur ve asgari ücret zammı gibi konularla birlikte dengeli olarak düşünülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu bu yıl çözüme kavuşuyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte, kimleri kapsıyor? İşte, yanıtlar…

EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? EYT son dakika: Bakan Bilgin’den açıklama!

EYT DÜZENLEMESİ 1999 ÖNCESİNİ KAPSAYACAK

EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:

"Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil.

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EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? EYT son dakika: Bakan Bilgin’den açıklama!

"ARALIK AYINDA MİLLETİMİZE İNTİKAL ETTİRECEĞİZ"

Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclis'e intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."

EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? EYT son dakika: Bakan Bilgin’den açıklama!

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem" yanıtını verdi.

EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? EYT son dakika: Bakan Bilgin’den açıklama!

EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

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