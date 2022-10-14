Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeleri takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar konuyla ilgili vatandaşlara fikir vermeye devam ediyor. EYT ne zaman çıkacak sorusu bir süredir gündemde. Bakan Bilgin yasanın tarihi hakkında yaptığı açıklamada 2022 yılını işaret etmişti. Konuyla ilgili staj ve çıraklık dönemi de sorgulananlar arasında. Peki, EYT nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, 14 Ekim EYT son dakika haberleri…