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Haberler Keşfet EYT son dakika haberleri: İlk maaş tarihi verildi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 09:21

EYT son dakika haberleri: İlk maaş tarihi verildi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmeleri bu kez yasalaşma süreci ile gündemde. Hazırlanan kanun teklifinin TBMM gündeminde konuşulması bekleniyor. EYT son dakika haberleri takip ediliyor. Yasalaşma sürecinin öncesinde Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları gündemdeki yerini aldı. Prim gün sayısı ile birlikte son zammın ardından emekli maaşı hesaplama mesaisi de başladı. Yasadan yararlanmak isteyen vatandaşlar EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Peki, düzenleme ne zaman yasalaşacak ve yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugün…

EYT son dakika haberleri: İlk maaş tarihi verildi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT son dakika haberleri her gün takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında yaş sınırının ortadan kaldırılmasıyla birlikte emekli olmayı bekleyen vatandaşlar SSK ve BAĞKUR EYT şartları araştırmasına başladı. Prim gün sayısı ile birlikte değerlendirilen süreçte sıradaki adımlar Meclis ve Resmi Gazete olacak. Geçtiğimiz günlerde ilk maaş tarihi de paylaşıldı. Emeklilik hesaplama işlemleri yaş şartının kalkmasıyla başladı. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak? İşte, detaylar…

EYT son dakika haberleri: İlk maaş tarihi verildi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT İÇİN SUNUM YAPILDI!

Milyonların yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM'de basına kapalı olarak EYT toplantısı yapıldı.

Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.

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EYT son dakika haberleri: İlk maaş tarihi verildi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili mecliste açıklama yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında konunun kendilerinden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu meclisin idaresinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum".

EYT son dakika haberleri: İlk maaş tarihi verildi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

TEKNİK ÇALIŞMA TAMAMLANDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"EYT düzenlemesi bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

EYT son dakika haberleri: İlk maaş tarihi verildi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT ile emekli olacak vatandaşların ne zaman maaş alacaklarına dair konuşan Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

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