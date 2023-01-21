EYT son dakika haberleri: İlk maaş tarihi verildi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmeleri bu kez yasalaşma süreci ile gündemde. Hazırlanan kanun teklifinin TBMM gündeminde konuşulması bekleniyor. EYT son dakika haberleri takip ediliyor. Yasalaşma sürecinin öncesinde Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları gündemdeki yerini aldı. Prim gün sayısı ile birlikte son zammın ardından emekli maaşı hesaplama mesaisi de başladı. Yasadan yararlanmak isteyen vatandaşlar EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Peki, düzenleme ne zaman yasalaşacak ve yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugün…