Haberler Keşfet EYT Meclis yolunda! İlk maaş ödeme tarihi belli oldu: EYT Meclis’e geldi mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:34

EYT Meclis yolunda! İlk maaş ödeme tarihi belli oldu: EYT Meclis’e geldi mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için gözler TBMM'ye çevrilmiş durumda. 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayan kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanlar yaşa takılmaksızın emekli olabilecek. Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili AK Parti grubuna geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldı. Peki, EYT Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum ve gelişmeler…