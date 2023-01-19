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Haberler Keşfet EYT Meclis yolunda! İlk maaş ödeme tarihi belli oldu: EYT Meclis’e geldi mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:34

EYT Meclis yolunda! İlk maaş ödeme tarihi belli oldu: EYT Meclis’e geldi mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için gözler TBMM'ye çevrilmiş durumda. 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayan kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanlar yaşa takılmaksızın emekli olabilecek. Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili AK Parti grubuna geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldı. Peki, EYT Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum ve gelişmeler…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Meclis ve ilk maaş ödeme tarihi netleşti! EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis’e geldi mi?

EYT ilk maaş ödeme tarihi, başvuru şartları ve Meclis takvimi arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma süreci ile milyonların yakın takibinde. Düzenleme Meclis'ten geçmesi halinde yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emeklilik hakkı elde edecek. Bu noktada vatandaşlar, "EYT Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak?" sorularına yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından TBMM'de EYT ile ilgili sunum yapıldı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi, ilk maaş ne zaman yatacak? İşte, EYT düzenlemesi son durum…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Meclis ve ilk maaş ödeme tarihi netleşti! EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis’e geldi mi?

SON DAKİKA: EYT İÇİN SUNUM YAPILDI!

Milyonların yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM'de basına kapalı olarak EYT toplantısı yapıldı.

Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Meclis ve ilk maaş ödeme tarihi netleşti! EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis’e geldi mi?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında "Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler. Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı." ifadelerini kullandı.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Meclis ve ilk maaş ödeme tarihi netleşti! EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis’e geldi mi?

TEKNİK ÇALIŞMA TAMAMLANDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"EYT düzenlemesi bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Meclis ve ilk maaş ödeme tarihi netleşti! EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis’e geldi mi?

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT ile emekli olacak vatandaşların ne zaman maaş alacaklarına dair konuşan Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

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