EYT SON DURUM 17 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Emeklilik hesaplama

EYT YAŞ SINIRI KALKTI!

EYT düzenlemesinde 'Yaş şartı olacak mı' sorusu yanıt buldu.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda EYT yaş şartı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

''Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.''