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Haberler Keşfet EYT SON DURUM 17 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Emeklilik hesaplama
Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 07:25

EYT SON DURUM 17 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Emeklilik hesaplama

EYT son dakika haberleri 2023 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar çözümü için yaş sınırı kaldırıldı. Hayata geçirilecek düzenleme için kanun teklifi Meclis'ten geçmesi halinde Resmi Gazetede yayımlanacak ve resmen yürürlüğe girmiş olacak. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Adayların gündeminde yer alan diğer başlık ise ilk maaş ödeme tarihi. Konuyla ilgili Bakan Bilgin'den açıklama geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, EYT son durum gelişmeleri...

EYT SON DURUM 17 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Emeklilik hesaplama

EYT şartları ve prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi TBMM gündeminde yerini almaya hazırlanıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri devam ederken ilk maaşlar ne zaman yatacak sorusu da yanıt arıyor. Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Vatandaşlar gelişmeleri yakın mercek altına aldı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugün…

EYT SON DURUM 17 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Emeklilik hesaplama

EYT TABLOSU NETLEŞTİ

EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon vatandaşı kapsadığı açıklandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan her vatandaş yasadan istifade edecek.

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EYT SON DURUM 17 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Emeklilik hesaplama

EYT YAŞ SINIRI KALKTI!

EYT düzenlemesinde 'Yaş şartı olacak mı' sorusu yanıt buldu.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda EYT yaş şartı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

''Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.''

EYT SON DURUM 17 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Emeklilik hesaplama

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT SON DURUM 17 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Emeklilik hesaplama

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

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