EYT SON DURUM 17 OCAK 2023: Meclis’e geldi mi? EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Emeklilik hesaplama

EYT son dakika haberleri 2023 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar çözümü için yaş sınırı kaldırıldı. Hayata geçirilecek düzenleme için kanun teklifi Meclis'ten geçmesi halinde Resmi Gazetede yayımlanacak ve resmen yürürlüğe girmiş olacak. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Adayların gündeminde yer alan diğer başlık ise ilk maaş ödeme tarihi. Konuyla ilgili Bakan Bilgin'den açıklama geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, EYT son durum gelişmeleri...