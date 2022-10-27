Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda futbolseverlerin akıllarındaki en önemli soru işareti oldu. UEFA Avrupa Ligi B grubunda liderlik için mücadele edecek olan sarı lacivertli temsilcimiz mutlak üç puan hedefiyle sahaya çıkacak. Jorge Jesus'un sahay süreceği muhtemel 11 belli olurken, mücadelenin yayın kanalı da belirlenmişti. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?

FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bu akşam kendi sahasında Fransız ekibini konuk edecek. Maç öncesi muhtemel 11 belli olurken, mücadelenin yayın kanalı bilgileri de merak ediliyor.

İşte detaylar;