Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı sorusuyla gündemde. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan yarışmada 4 gelin ve 4 kayınvalide karşı karşıya geliyor. Farklı tariflerin verildiği programda gelinlerin ismi olmadan tabaklar kayınvalidelere ve sunucu Nursel Ergin'e sunuluyor. Peki; Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu nasıl, kim önde?