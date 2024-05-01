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Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:51
Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta 1 Mayıs puan durumu gündüz kuşağı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin takip edilirken bir yandan da haftanın finaline hazırlık yapılıyor. En yüksek puanı toplayan ve en lezzetli yemekleri sunan gelin, sunucu Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Peki; Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin aldı? İşte, puan durumunda son durum!