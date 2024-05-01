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Haberler Keşfet Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:51

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs puan durumu gündüz kuşağı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Gün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin takip edilirken bir yandan da haftanın finaline hazırlık yapılıyor. En yüksek puanı toplayan ve en lezzetli yemekleri sunan gelin, sunucu Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Peki; Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin aldı? İşte, puan durumunda son durum!

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı sorusuyla gündemde. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan yarışmada 4 gelin ve 4 kayınvalide karşı karşıya geliyor. Farklı tariflerin verildiği programda gelinlerin ismi olmadan tabaklar kayınvalidelere ve sunucu Nursel Ergin'e sunuluyor. Peki; Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu nasıl, kim önde?

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 30 NİSAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

30 Nisan günü ekranlara gelen bölümde aldığı 13 puanla Seda birinci oldu.

Dört gelin de süreyi yetiştirememeleri nedeniyle -2 ceza puanı aldı.

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Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 29 Nisan birincisi ise Yeşim olmuş ve çeyrek altını kazanmıştı.

Yeni günün birincisi için gözler Kanal D ekranlarına çevrildi.

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

1 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelen bölümde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 puan durumu tablosu! Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS 2024 PUAN DURUMU

SEDA:

YEŞİM:

DAMLA:

ALEYNA:

Puanlar henüz belli olmadı. İşte, geçen bölümlerde puan sıralaması...

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