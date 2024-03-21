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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi
Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
15:06
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi
Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ile günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ortaya çıkıyor. Nursel Ergin'in sunduğu yarışma programında gelinler ve kayınvalideleri yarışıyor. En lezzetli tabağı yaparak puanlamaya sunan yarışmacılar hafta boyu altın için hünerlerini ortaya koyuyor. Peki; Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin aldı? İşte, detaylar...