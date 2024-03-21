Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin her gün takip ediliyor. Bir önceki günün birincisi olan Damla'nın ardından yeni günde gözler Kanal D ekranlarında çevrildi. 4 gelin ve 4 kayınvalidenin yarıştığı programda birbirinden farklı tarifler denenirken en iyi lezzet bulunmaya çalışılıyor. İşte, Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu...