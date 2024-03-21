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Haberler Keşfet Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi
Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 15:06

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi

Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ile günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ortaya çıkıyor. Nursel Ergin'in sunduğu yarışma programında gelinler ve kayınvalideleri yarışıyor. En lezzetli tabağı yaparak puanlamaya sunan yarışmacılar hafta boyu altın için hünerlerini ortaya koyuyor. Peki; Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin aldı? İşte, detaylar...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin her gün takip ediliyor. Bir önceki günün birincisi olan Damla'nın ardından yeni günde gözler Kanal D ekranlarında çevrildi. 4 gelin ve 4 kayınvalidenin yarıştığı programda birbirinden farklı tarifler denenirken en iyi lezzet bulunmaya çalışılıyor. İşte, Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 20 MART BİRİNCİSİ KİM OLDU?

20 Mart günü ekranlara gelen bölümde aldığı 18 puanla Damla birinci oldu.

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi

Gelinim Mutfakta 19 Mart'ın birincisi ise Tuğba olmuş ve çeyrek altını kazanmıştı.

Yeni günün birincisi için gözler Kanal D ekranlarına çevrildi.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

21 Mart Perşembe günü ekranlara gelen bölümde henüz birinci belli olmadı. Yapılacak tadım ve puanlamanın ardından günün birincisi ortaya çıkacak.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 21 Mart 2024 puan durumu ve günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 21 MART 2024 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı. İşte, geçtiğimiz günlerin puanları:

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