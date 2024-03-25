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GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:16
GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?
Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmaya yeni bir gelin ve kayınvalide dahil oluyor. Geçtiğimiz hafta finalinin geride kaldığı ilk günde kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışmada bu hafta yeni katılan gizemli yarışmacı kim? Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?