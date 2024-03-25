GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta 1351. bölüm ile ekranlara geliyor. Her hafta finalinde 10 altın bilezik veren yarışmada, bu hafta bilezikleri kazanmak isteyen gelinler, kayınvalideleri ile beraber kıyasıya mücadele yarışına başladı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?