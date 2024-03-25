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Haberler Keşfet GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:16

GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmaya yeni bir gelin ve kayınvalide dahil oluyor. Geçtiğimiz hafta finalinin geride kaldığı ilk günde kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışmada bu hafta yeni katılan gizemli yarışmacı kim? Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta 1351. bölüm ile ekranlara geliyor. Her hafta finalinde 10 altın bilezik veren yarışmada, bu hafta bilezikleri kazanmak isteyen gelinler, kayınvalideleri ile beraber kıyasıya mücadele yarışına başladı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 1351. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1351. Bölüm yayınlandı! Yeni katılan gizemli yarışmacı kim?

İşte, günün kazananı ve puan durumu;

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GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 25 MART

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 MART 2024

Gelinim Mutfakta günlük puan durumu tablosu yayınlandığında haberimize de ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 25 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?
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