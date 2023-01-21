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Haberler Keşfet Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?
Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 16:46

Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü ile her Cumartesi ekranlarda. 83. Bölümü ile ekranlara gelen yapımda Taner bu kez annesi için bir savaş vermek durumunda kalıyor. Fragmanı gören izleyiciler Gönül Dağı Halime ölecek mi, öldü mü, hastalığı nedir sorularına yanıt aramaya başladı. Kritik bir ameliyata giren karakterle ilgili araştırmalar sürüyor. Karaktere hayat veren Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı soruları da yanıt arıyor. Peki, Gönül Dağı Halime ölecek mi? İşte, tüm merak edilenler…

Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?

Gönül Dağı Halime ölecek mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni bölümü ile ekranlara gelen TRT 1 dizisi ilgiyle takip ediliyor. 83. Bölümde tehlikeli bir ameliyata girmek zorunda kalan Halime diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Gönül Dağı'nın Halime'si Şebnem Dilligil diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı soruları araştırılmaya başladı. Peki, Gönül Dağı Halime öldü mü, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil kimdir? İşte, detaylar…

Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?

GÖNÜL DAĞI HALİME ÖLECEK Mİ?

Gönül Dağı 83. Bölümde Halime, hastaneye yatıp tedavi olmaya başlamıştır. Halime'nin tahlil sonuçlarını gören Kenan'ı zorlu bir süreç bekler.

Riskli bir ameliyata giren Halime'nin ameliyat sonucu yeni bölümle birlikte bekleniyor.

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Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?

ŞEBNEM DİLLİGİL KİMDİR?

Dizide Halime karakterine hayat veren Şebnem Dilligil, 1 Ocak 1960 Ankara doğumlu. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nü bitiren ünlü oyuncu aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Küçük Prens, Yaban Ördeği, Babayiğit, Bir Yastıkta, Sevgili Doktor, Salıncakta İki Kişi, Fil Adam, İkinci Bölüm, Romanoff'la Juliet gibi oyunlarda başroller üstlendi. Yaklaşık 25 oyunda rol aldı.

Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?

2000'li yıllarda televizyonda görünmeye başlayan Dilligil, Geniş Aile, Kuzey Güney, Karadayı, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerle hatırlanıyor.

Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?

GÖNÜL DAĞI'NIN HALİME'Sİ ŞEBNEM DİLLİGİL DİZİDEN AYRILDI MI?

Konuyla ilgili yapımdan veya oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi. Oyuncunun Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarda hayranlarının yorumları "lütfen diziden ayrılmayın" yönünde oldu.

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