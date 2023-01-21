Haberler Keşfet Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?

Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 16:46

Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı nedir? Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü ile her Cumartesi ekranlarda. 83. Bölümü ile ekranlara gelen yapımda Taner bu kez annesi için bir savaş vermek durumunda kalıyor. Fragmanı gören izleyiciler Gönül Dağı Halime ölecek mi, öldü mü, hastalığı nedir sorularına yanıt aramaya başladı. Kritik bir ameliyata giren karakterle ilgili araştırmalar sürüyor. Karaktere hayat veren Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı soruları da yanıt arıyor. Peki, Gönül Dağı Halime ölecek mi? İşte, tüm merak edilenler…