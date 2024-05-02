Haberler Keşfet Güzel kirpik" sevdası gözlerinden etti! Korneası adeta parçalanmış: "Göz rengim bile değişti..."

Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:15

Güzel kirpik" sevdası gözlerinden etti! Korneası adeta parçalanmış: "Göz rengim bile değişti..."

Pek çok kadın güzel bir kirpiğe sahip olmak için birçok yöntemi denemenin o kadar da tehlikeli olmadığı düşünülüyor. Fakat basit bir "takma kirpiğin" sizi gözlerinden edebileceğini biliyor muydunuz? İşte Lillie Barret da tam da böyle bir şey yaşadı.