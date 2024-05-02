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Haberler Keşfet Güzel kirpik" sevdası gözlerinden etti! Korneası adeta parçalanmış: "Göz rengim bile değişti..."
Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:15

Güzel kirpik" sevdası gözlerinden etti! Korneası adeta parçalanmış: "Göz rengim bile değişti..."

Pek çok kadın güzel bir kirpiğe sahip olmak için birçok yöntemi denemenin o kadar da tehlikeli olmadığı düşünülüyor. Fakat basit bir "takma kirpiğin" sizi gözlerinden edebileceğini biliyor muydunuz? İşte Lillie Barret da tam da böyle bir şey yaşadı.

Güzel kirpik sevdası gözlerinden etti! Korneası adeta parçalanmış: Göz rengim bile değişti...

Lillie Barrett'ın, kontakt lens taktığı esnada yaptırdığı takma kirpik işlemi, üzerinden birkaç ay geçtikten sonra bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden oldu. 22 yaşındaki genç kadın, Kasım 2022'de kirpik taktırdıktan yaklaşık altı saat sonra sol gözünde bir miktar rahatsızlık hissetmeye başladığını söyledi.

Güzel kirpik sevdası gözlerinden etti! Korneası adeta parçalanmış: Göz rengim bile değişti...

Adından da anlaşılacağı gibi bir ay boyunca takılabilen ancak her gün temizlenmesi gereken aylık kontakt lenslerini eve döndüğünde çıkarmıştı. Tahrişin azalmasını umuyordu, ancak daha da yoğunlaştığını hissetti.

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Güzel kirpik sevdası gözlerinden etti! Korneası adeta parçalanmış: Göz rengim bile değişti...

Lillie; "Gece boyunca gözümün sulanması durmadı ve bunun sadece alerjimin ortaya çıktığını ya da son zamanlarda çocuklarla birlikte olduğum için konjonktivite yakalandığımı düşündüm. Ertesi gün bir uzmana gittim" diyerek başlangıçta yaşadıklarını anlattı.

Güzel kirpik sevdası gözlerinden etti! Korneası adeta parçalanmış: Göz rengim bile değişti...

Konjonktivit hastası olduğunu varsayarak birkaç göz damlası aldı ancak gözlerinin sulanmaya devam ettiğini ve aynı zamanda 'şiştiğini ve kızardığını' söyledi.

Güzel kirpik sevdası gözlerinden etti! Korneası adeta parçalanmış: Göz rengim bile değişti...

Genç kadın; "Yaklaşık iki gün boyunca konjonktivit olduğunu düşündüm. Gözümde sarı parçacıklar oluşmayı başladı. Daha sonra bu parçacıklar, korneama yapıştı. İkinci veya üçüncü günde ise tüm görme yetimi kaybettim" diyerek yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Genç kadın artık sol gözünü göremeyince paniğe kapıldı ve doğrudan doktora gitti.

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