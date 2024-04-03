Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU

Orta Asya'da Teoman önderliğinde kurulan ilk Türk devleti olan Hunlar, hazar Denizi'nden büyük Okyanus'a ve Sibirya'dan Himalayalar'ın güneyine kadar uzanmasından dolayı etnik açıdan farklı pek çok toplumu içinde barındırır.