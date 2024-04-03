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Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
12:10
Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!
Birçok farklı coğrafyadan ve etnik kökenden insanın bir arada yaşadığı ülkemizde en çok merak edilenlerden biri kökenimiz olmuştur. Türk boyları tarih boyunca birçok farklı coğrafyada hakimiyet kurdular. Göktürklerden başlayarak Osmanlı Devleti'ne değin sınırlarını genişleterek pek çok coğrafyada hüküm sürdüler. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda Türklerin hangi soydan geldiği ortaya çıktı! Sizin memleketiniz hangi Türk boyuna mensup? İşte şehir şehir boy listesi