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Haberler Keşfet Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:10

Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!

Birçok farklı coğrafyadan ve etnik kökenden insanın bir arada yaşadığı ülkemizde en çok merak edilenlerden biri kökenimiz olmuştur. Türk boyları tarih boyunca birçok farklı coğrafyada hakimiyet kurdular. Göktürklerden başlayarak Osmanlı Devleti'ne değin sınırlarını genişleterek pek çok coğrafyada hüküm sürdüler. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda Türklerin hangi soydan geldiği ortaya çıktı! Sizin memleketiniz hangi Türk boyuna mensup? İşte şehir şehir boy listesi

Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!

1071 Malazgirt Zaferiyle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Türkler 24 Oğuz boyuyla çeşitli coğrafyalarda hakimiyetlerini sürdürdüler. Peki sizin atalarınız o coğrafyalardan hangisinde yaşadı? İşte şehirler ve boy listeleri

Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU

Orta Asya'da Teoman önderliğinde kurulan ilk Türk devleti olan Hunlar, hazar Denizi'nden büyük Okyanus'a ve Sibirya'dan Himalayalar'ın güneyine kadar uzanmasından dolayı etnik açıdan farklı pek çok toplumu içinde barındırır.

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Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!

BATI HUN İMPARATORLUĞU

Büyük Hun imparatorluğu kardeşler Çiçi Yabgu ve Ho-Ha-ye arasında Doğu ve Batı şeklinde paylaşıldı. Batu hunları yönetenden bir kardeşken Doğu Hunlarını yöneten diğer kardeş olmuştur.

Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!

AVRUPA HUN

Türklerin Avrupa'da en uzun süre hayatta kalan Türk Devletlerinden olmuştur. Birçok savaşa şahitlik etmesi bakımındın Türkler için pek çok önemlidir.

Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il listesi!

AK HUN

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Batı ve Güney'e ayrılmışlardır. Güney'dekiler Ak Hun'u kurmuşlardır.

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