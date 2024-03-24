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Haberler Keşfet Hayatını adeta bir 'korku filmi' gibi yaşıyor! Dünyada sadece 75 kişide görüldü…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 16:28

Hayatını adeta bir 'korku filmi' gibi yaşıyor! Dünyada sadece 75 kişide görüldü…

Korku filmi izlemenin güzel yanı, televizyonu kapattığımızda anında gördüğümüz o korkunç şeylerden kendimizi soyutlayabileceğimizi bilerek sadece keyif almak için izleyebiliyor olmaktır. Ancak Victor Sharrah için ekranlarımızda gördüğümüz kabus asla bitmiyor; çünkü o, şimdiye kadar tespit edilen en nadir nörolojik rahatsızlıklardan birinden muzdarip olan dünyadaki yalnızca 75 kişiden biri.

Hayatını adeta bir ’korku filmi’ gibi yaşıyor! Dünyada sadece 75 kişide görüldü…

Tennessee'de yaşayan 59 yaşındaki adam, son üç yıldır hayatını bir 'korku filmi' haline getirdiğini söylediği prosopometamorfopsi veya PMO yaşıyor.

Hayatını adeta bir ’korku filmi’ gibi yaşıyor! Dünyada sadece 75 kişide görüldü…

Garip semptomlarının ilk olarak Kasım 2021'de, oda arkadaşının evin içerisinde dolaşmasını izlerken dehşete düştüğünde başladığını ve adamın 'korkutucu bir yüze' sahip gibi göründüğünü fark ettiğini açıkladı.

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Hayatını adeta bir ’korku filmi’ gibi yaşıyor! Dünyada sadece 75 kişide görüldü…

Sharrah, adamın ağzının nasıl genişlemiş gibi göründüğünü, kulaklarının uzamış olduğunu, gözlerinin dışarı doğru uzadığını, burun deliklerinin genişlediğini ve kaşının, yanaklarının ve çenesinin derin oyuklarla dönüştüğünü anlatıyor.

Hayatını adeta bir ’korku filmi’ gibi yaşıyor! Dünyada sadece 75 kişide görüldü…

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Eski kamyon şoförü şunları söyledi: "'Az önce ne gördüm diye düşündüm. Sanki bir filmden çıkmış bir şey gibiydi, çok korkutucuydu."

Hayatını adeta bir ’korku filmi’ gibi yaşıyor! Dünyada sadece 75 kişide görüldü…

Daha sonra köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı , ancak korkutucu bir yüze sahip olanın sadece oda arkadaşı olmadığını fark etti - sokakta gördüğü herkesin de 'yüzleri korkunçtu'.

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