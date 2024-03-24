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Hayatını adeta bir 'korku filmi' gibi yaşıyor! Dünyada sadece 75 kişide görüldü…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
16:28
Hayatını adeta bir 'korku filmi' gibi yaşıyor! Dünyada sadece 75 kişide görüldü…
Korku filmi izlemenin güzel yanı, televizyonu kapattığımızda anında gördüğümüz o korkunç şeylerden kendimizi soyutlayabileceğimizi bilerek sadece keyif almak için izleyebiliyor olmaktır. Ancak Victor Sharrah için ekranlarımızda gördüğümüz kabus asla bitmiyor; çünkü o, şimdiye kadar tespit edilen en nadir nörolojik rahatsızlıklardan birinden muzdarip olan dünyadaki yalnızca 75 kişiden biri.