Hukuk tarihinde görülmeyen vaka! Bir "tuş" hatası yüzünden yanlışlıkla boşandılar...

Yaşanan olay ise devamında oldukça ilginç bir hale geldi. Londra'nın önde gelen hukuk firmalarından birinde, memurlar tarafından kazara açılır menüden seçilen bir çiftin boşanma davası ilginç bir yöne kaydı. Yanlışlıkla boşandıkları için "boşanma kararının bozulması" için yapılan başvuru ise üst merciler tarafından reddedildi.