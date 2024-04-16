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Hukuk tarihinde görülmeyen vaka! Bir "tuş" hatası yüzünden yanlışlıkla boşandılar...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:00
Hukuk tarihinde görülmeyen vaka! Bir "tuş" hatası yüzünden yanlışlıkla boşandılar...
Uzun yıllardır süren evliliğinizin bir anda kayıtlarda "yanlışlıkla" bittiğini öğrenseydiniz ne yapardınız? Hala evli olduğunu düşünen bir çiftin başına tam da böyle bir hata meydana geldi. Üstelik bir memurun "yanlış" tercihinden dolayı… Bir sabah uyandıklarında yanlışlıkla boşanmışlardı. İşte inanılmaz olayın detayları…