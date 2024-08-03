Instagram yasağı kaç gün sürecek? BTK son dakika duyuruları📢 Instagram ne zaman açılacak, yasak ne zaman kalkacak?

INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN DÜZELİR?

Instagram'a giremeyen milyonlarca kullanıcı yaşanan bu sorununun ne zaman düzeleceği ve erişimin ne zaman kalkacağını merak ediyor. Konuyla ilgili henüz ne Meta ne de BTK tarafından bir açıklama yapılmadı.

Detaylar geldikçe haberimiz içerisine eklenecektir.