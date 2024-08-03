Giriş Tarihi: 03.08.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
18:49
Instagram yasağı ne kadar sürecek? BTK son durum gelişmeleri ile instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, açıklama geldi mi?
Instagram erişim sorunu 24 saati aşkın bir süredir devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan erişim engeli, bugün de kullanıcıların gündeminde. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan platformun, Türkiye'de 58 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunuyor. Peki, Instagram yasağı kaç gün sürecek? Instagram ne zaman açılacak, yasak ne zaman kalkacak? İşte, BTK son dakika gelişmeleri!