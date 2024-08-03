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Giriş Tarihi: 03.08.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:49

Instagram yasağı ne kadar sürecek? BTK son durum gelişmeleri ile instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, açıklama geldi mi?

Instagram erişim sorunu 24 saati aşkın bir süredir devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan erişim engeli, bugün de kullanıcıların gündeminde. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan platformun, Türkiye'de 58 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunuyor. Peki, Instagram yasağı kaç gün sürecek? Instagram ne zaman açılacak, yasak ne zaman kalkacak? İşte, BTK son dakika gelişmeleri!

Instagram yasağı ne kadar sürecek? BTK son durum gelişmeleri ile instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, açıklama geldi mi?

Türkiye'deki kullanıcılar instagram ne zaman açılacak, yasak kaç gün sürecek sorularına sabah saatleri itibarıyla yanıt arıyor. Türkiye'de BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) tarafından erişim engeli getirilen sosyal medya platformu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan instagram 2 Ağustos sabah saatlerinden beri erişime kapalı. Bu kapsamda kullanıcılar BTK son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki, Instagram yasağı kaç gün sürecek? Instagram ne zaman açılacak, yasak ne zaman kalkacak?

Instagram yasağı ne kadar sürecek? BTK son durum gelişmeleri ile instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, açıklama geldi mi?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

Meta çatısı altında faaliyet gösteren Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla Türkiye'de girilemiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a Türkiye'de bu sabah da girilemedi.

Bu gelişmeyle birlikte güne uyanan milyonlarca kullanıcı Instagram'a neden girmediğini araştırmaya başladı. Öte yandan BTK, Instagram'a neden erişim engeli getirildiğini de açıkladı.

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Instagram yasağı ne kadar sürecek? BTK son durum gelişmeleri ile instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, açıklama geldi mi?

BTK AÇIKLADI!

Instagram'ın Türkiye'de neden kapatıldığı ile ilgili BTK'dan açıklama geldi. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

Katalog suçlar 1 Haziran 2005 yılından beri yürürlükte olan CMK tarafından düzenlenen suçlardır. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul edilir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır.

Instagram yasağı ne kadar sürecek? BTK son durum gelişmeleri ile instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, açıklama geldi mi?

BAKAN URALOĞLU'NDAN SON AÇIKLAMA

Bakan Uraloğlu, "Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik."Uraloğlu, Instagram'da yaşanan erişim engeliyle ilgili, "Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerini kullanmıştı

Instagram yasağı ne kadar sürecek? BTK son durum gelişmeleri ile instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, açıklama geldi mi?

INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN DÜZELİR?

Instagram'a giremeyen milyonlarca kullanıcı yaşanan bu sorununun ne zaman düzeleceği ve erişimin ne zaman kalkacağını merak ediyor. Konuyla ilgili henüz ne Meta ne de BTK tarafından bir açıklama yapılmadı.

Detaylar geldikçe haberimiz içerisine eklenecektir.

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